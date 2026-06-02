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Умер художник-иллюстратор Станислав Ковалев - РИА Новости, 02.06.2026
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13:27 02.06.2026
Умер художник-иллюстратор Станислав Ковалев

Умер заслуженный художник России Станислав Ковалев

© Фото : Пермское отделение ВТОО "Союз художников России"/ВКонтактеХудожник Станислав Ковалев
Художник Станислав Ковалев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пермское отделение ВТОО "Союз художников России"/ВКонтакте
Художник Станислав Ковалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скончался заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалев.
  • Отпевание художника состоится 2 июня в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми, похоронят его на Северном кладбище.
ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Скончался художник-график, известный иллюстратор сказок, заслуженный художник России Станислав Ковалев, сообщили РИА Новости в пермском отделении Союза художников России.
"Ночью 2 июня на 91-м году ушел из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалев", - сказала собеседница агентства.
В отделении уточнили, что отпевание состоится в четверг в 12.00 (10.00 мск) в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми. Похоронят художника на Северном кладбище.
Ковалев знаком широкому кругу читателей иллюстрациями к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, "Русским народным сказкам". Кроме книг для детей он оформлял многие общественно-политические издания, художественную литературу, поэтические сборники. Им проиллюстрировано более 500 изданий. Ковалев известен не только в России, но и во многих странах Европы и Азии.
Станислав Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. В 1951-1954 годах учился в Ленинградском художественном училище (ныне им. В. А. Серова). С 1971 года жил и работал в Перми.
 
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