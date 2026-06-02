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В Херсонской области два человека погибли от атак ВСУ за четверо суток - РИА Новости, 02.06.2026
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14:37 02.06.2026 (обновлено: 14:43 02.06.2026)
В Херсонской области два человека погибли от атак ВСУ за четверо суток

В Херсонской области 2 человека погибли и 20 пострадали от атак ВСУ за 4 суток

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние четверо суток в Херсонской области погибли два человека и пострадали не менее 20 мирных жителей от атак БПЛА ВСУ.
  • Противник нанес десятки артиллерийских ударов и совершил более 500 атак беспилотниками по населенным пунктам Херсонской области за четыре дня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два человека погибли и не менее 20 мирных жителей Херсонской области пострадали от атак БПЛА ВСУ за последние четверо суток, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"За последние четверо суток в результате обстрелов и атак БПЛА со стороны киевского режима погибли два человека, пострадали не менее 20 мирных жителей Херсонской области", - отметил Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, противник нанес десятки артиллерийских ударов и совершил более 500 атак беспилотниками по населенным пунктам Херсонской области за четыре дня.
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