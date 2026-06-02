Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В некоторых районах области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18