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Врач-инфекционист рассказала, как можно заразиться хантавирусом Андес - РИА Новости, 02.06.2026
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04:12 02.06.2026
Врач-инфекционист рассказала, как можно заразиться хантавирусом Андес

РИА Новости: хантавирус передается только при контакте с грызунами

© REUTERS / Dado RuvicОтрицательный тест на хантавирус
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Отрицательный тест на хантавирус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирусом можно заразиться при контакте с дикими мышами, хомяками или их выделениями.
  • Передачу хантавируса от человека к человеку может обеспечить только штамм «Андес» при очень тесном и продолжительном контакте.
  • Основные пути передачи хантавируса: воздушно-пылевой, контактный и алиментарный.
НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Заразиться хантавирусом можно при контакте с дикими мышами, хомяками или их выделениями, и только хантавирус Андес может передаваться от человека к человеку при очень тесном и продолжительном контакте, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"В основном все серотипы хантавирусной инфекции передаются человеку только при контакте с грызунами. Выделяют три основных пути: воздушно-пылевой (до 80%) - при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов; контактный – через поврежденные кожные и слизистые покровы, при соприкосновении с грызунами или инфицированными хворостом, соломой, сеном", - сказала собеседница агентства.
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Третий путь – алиментарный. Заразиться можно при употреблении загрязненных экскрементами зараженных грызунов продуктов без термической обработки.
"Единственный штамм хантавируса – "Андес", распространенный в Южной Америке, в том числе в Аргентине, может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при очень тесном и продолжительном контакте. Например, среди членов семьи. Если просто человек прошел рядом или даже кашлянул, то риск заразиться практически нулевой", - сообщила Минакова.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
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