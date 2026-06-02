Врач-инфекционист рассказала, как можно заразиться хантавирусом Андес

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантавирусом можно заразиться при контакте с дикими мышами, хомяками или их выделениями.

Передачу хантавируса от человека к человеку может обеспечить только штамм «Андес» при очень тесном и продолжительном контакте.

Основные пути передачи хантавируса: воздушно-пылевой, контактный и алиментарный.

НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Заразиться хантавирусом можно при контакте с дикими мышами, хомяками или их выделениями, и только хантавирус Андес может передаваться от человека к человеку при очень тесном и продолжительном контакте, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"В основном все серотипы хантавирусной инфекции передаются человеку только при контакте с грызунами. Выделяют три основных пути: воздушно-пылевой (до 80%) - при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов; контактный – через поврежденные кожные и слизистые покровы, при соприкосновении с грызунами или инфицированными хворостом, соломой, сеном", - сказала собеседница агентства.

Третий путь – алиментарный. Заразиться можно при употреблении загрязненных экскрементами зараженных грызунов продуктов без термической обработки.

"Единственный штамм хантавируса – "Андес", распространенный в Южной Америке , в том числе в Аргентине , может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при очень тесном и продолжительном контакте. Например, среди членов семьи. Если просто человек прошел рядом или даже кашлянул, то риск заразиться практически нулевой", - сообщила Минакова.