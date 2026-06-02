В Кузбассе арестовали одного из охотников, обвиняемых в убийстве подростка

КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО одного из троих мужчин, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка в лесу, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы. В понедельник пресс-служба СУСК по региону сообщала, что трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей.