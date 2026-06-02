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В Кузбассе арестовали одного из охотников, обвиняемых в убийстве подростка - РИА Новости, 02.06.2026
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10:10 02.06.2026
В Кузбассе арестовали одного из охотников, обвиняемых в убийстве подростка

Одного из обвиняемых в убийстве подростка охотников отправили в СИЗО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО одного из троих охотников, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка.
  • Тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы нашли в ночь на 31 мая в лесном массиве недалеко от села Междугорное.
КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО одного из троих мужчин, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка в лесу, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы. В понедельник пресс-служба СУСК по региону сообщала, что трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей.
Как сообщили в объединенном пресс-центре судов региона, 1 июня мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления по п.п. "ж, и" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц из хулиганских побуждений).
"Неверов Е. отправлен в СИЗО до 31 июля", – сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
Решение принял Центральный районный суд Кемерово. Мера пресечения еще двоим обвиняемым пока не избрана.
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