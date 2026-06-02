Автомобиль службы каршеринга "Яндекс.Драйв" едет по лужам на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Автомобиль службы каршеринга "Яндекс.Драйв" едет по лужам на одной из улиц в Москве

В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга

Краткий пересказ от РИА ИИ В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии.

Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.

До 2027 года также планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.

Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг Минэкономразвития , Минтранс и МВД.

"Внедрение системы верификации пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга) с целью установления их личности и проверки наличия права на управление транспортными средствами посредством Единой биометрической системы, а также сведений, содержащихся в водительском удостоверении", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

При этом сроком реализации данной меры указан 2027 год.