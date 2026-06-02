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В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга - РИА Новости, 02.06.2026
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04:36 02.06.2026
В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга

Верификацию через биометрию для пользователей каршеринга внедрят до 2027 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль службы каршеринга "Яндекс.Драйв" едет по лужам на одной из улиц в Москве
Автомобиль службы каршеринга Яндекс.Драйв едет по лужам на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль службы каршеринга "Яндекс.Драйв" едет по лужам на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии.
  • Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.
  • До 2027 года также планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.
Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.
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"Внедрение системы верификации пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга) с целью установления их личности и проверки наличия права на управление транспортными средствами посредством Единой биометрической системы, а также сведений, содержащихся в водительском удостоверении", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
При этом сроком реализации данной меры указан 2027 год.
Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
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