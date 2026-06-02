Карпов назвал высказывания УШФ об ударе по России "некорректными"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов заявил, что организация правильно сделала, обратившись в комиссию по этике Международной шахматной федерации (FIDE).
- ФШР потребовала от комиссии по этике FIDE начать дисциплинарное расследование в отношении главы Украинской шахматной федерации Александра Камышина за призывы к нанесению военных ударов по российским городам.
- Анатолий Карпов расценивает высказывания главы УШФ как некорректные.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира, почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что организация не могла не отреагировать на призывы главы Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина наносить удары по российским городам и совершенно верно обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации (FIDE).
В понедельник ФШР потребовала от комиссии по этике FIDE начать дисциплинарное расследование в отношении Камышина за призывы к нанесению военных ударов по российским городам и отстранить его от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимальный срок.
"Не знаю, какие санкции может принять комиссия по этике FIDE. Российская шахматная федерация имела право обратиться в комиссию по этике и совершенно правильно сделала это. Потому что я расцениваю эти высказывания главы Украинской шахматной федерации как некорректные", - сказал Карпов.