Карпов назвал высказывания УШФ об ударе по России "некорректными"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира, почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что организация не могла не отреагировать на призывы главы Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина наносить удары по российским городам и совершенно верно обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации (FIDE).