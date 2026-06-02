Восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал может занять два года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал, пострадавшей от взрыва ракеты компании Blue Origin, может занять два года.
- У Blue Origin нет резервного стартового комплекса, а вторая площадка еще находится на стадии развития.
- НАСА, скорее всего, придется использовать ракеты Falcon Heavy от SpaceX Илона Маска вместо планировавшегося запуска лунного посадочного модуля Blue Moon (MK1) от Blue Origin.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал, пострадавшей от взрыва ракеты аэрокосмической компании Blue Origin, может занять два года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.
Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin на прошлой неделе взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Принадлежащая американскому миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу Blue Origin планировала модернизировать New Glenn до сверхтяжелой ракеты-носителя, чтобы компания могла составить конкуренцию SpaceX.
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По расчетам команды Айзекмана, завершение ремонтных работ после взрыва к 2028 году оценивается как "находящееся в рамках возможного".
"Даже если вы двигаетесь в довольно быстром темпе, это займет некоторое время", – заявил Айзекман телеканалу CNBC.
Ситуация осложняется тем, что у Blue Origin нет резервного стартового комплекса, добавил глава НАСА. Вторая площадка, находящаяся на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии, еще на стадии развития.
Blue Origin должна была запустить лунный посадочный модуль Blue Moon (MK1) в этом году. Теперь НАСА, скорее всего, придется использовать ракеты Falcon Heavy от SpaceX Илона Маска, считает глава космического агентства.