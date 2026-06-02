Восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал может занять два года

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал, пострадавшей от взрыва ракеты аэрокосмической компании Blue Origin, может занять два года, сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.

По расчетам команды Айзекмана, завершение ремонтных работ после взрыва к 2028 году оценивается как "находящееся в рамках возможного".