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На Камчатке задержали иномарку, за рулем которой был пьяный подросток - РИА Новости, 02.06.2026
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08:58 02.06.2026 (обновлено: 09:31 02.06.2026)
На Камчатке задержали иномарку, за рулем которой был пьяный подросток

На Камчатке остановили иномарку, за рулем которой находился пьяный подросток

© ДПС Камчатка/MAXСотрудники ДПС проводят освидетельствование пьяного подростка в Петропавловске-Камчатском
Сотрудники ДПС проводят освидетельствование пьяного подростка в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© ДПС Камчатка/MAX
Сотрудники ДПС проводят освидетельствование пьяного подростка в Петропавловске-Камчатском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ДПС в Петропавловске-Камчатском остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток.
  • У юноши обнаружили признаки алкогольного опьянения, а освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
  • Подростка отстранили от управления автомобилем, а данные передали в комиссию по делам несовершеннолетних для применения мер воспитательного характера.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Петропавловске-Камчатском остановили иномарку, за рулем которой в состоянии алкогольного опьянения находился подросток, сообщили в региональной госавтоинспекции.
"Двадцать седьмого мая в 03.00 сотрудники ДПС на проспекте Победы остановили автомобиль Toyota Corolla Axio. При проверке документов выяснилось, что за рулем находится... подросток, не имеющий права управления транспортными средствами", - проинформировала ГАИ в своем канале на платформе "Макс".
По данным госавтоинспекторов, от юноши исходил резкий запах спиртного, а речь была нарушена. Освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На место вызвали законного представителя подростка, самого парня отстранили от управления, автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
В ГАИ отметили, что к административной ответственности можно привлекать только с 16 лет. Потому данные переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Там могут применить меры воспитательного характера и поставить парня на учет в ПДН.
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