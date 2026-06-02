На Камчатке задержали иномарку, за рулем которой был пьяный подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники ДПС в Петропавловске-Камчатском остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток.

У юноши обнаружили признаки алкогольного опьянения, а освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Подростка отстранили от управления автомобилем, а данные передали в комиссию по делам несовершеннолетних для применения мер воспитательного характера.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Петропавловске-Камчатском остановили иномарку, за рулем которой в состоянии алкогольного опьянения находился подросток, сообщили в региональной госавтоинспекции.

"Двадцать седьмого мая в 03.00 сотрудники ДПС на проспекте Победы остановили автомобиль Toyota Corolla Axio. При проверке документов выяснилось, что за рулем находится... подросток, не имеющий права управления транспортными средствами", - проинформировала ГАИ в своем канале на платформе " Макс ".

По данным госавтоинспекторов, от юноши исходил резкий запах спиртного, а речь была нарушена. Освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На место вызвали законного представителя подростка, самого парня отстранили от управления, автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.