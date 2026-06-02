На Камчатке задержали иномарку, за рулем которой был пьяный подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ДПС в Петропавловске-Камчатском остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток.
- У юноши обнаружили признаки алкогольного опьянения, а освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
- Подростка отстранили от управления автомобилем, а данные передали в комиссию по делам несовершеннолетних для применения мер воспитательного характера.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Петропавловске-Камчатском остановили иномарку, за рулем которой в состоянии алкогольного опьянения находился подросток, сообщили в региональной госавтоинспекции.
По данным госавтоинспекторов, от юноши исходил резкий запах спиртного, а речь была нарушена. Освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На место вызвали законного представителя подростка, самого парня отстранили от управления, автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
В ГАИ отметили, что к административной ответственности можно привлекать только с 16 лет. Потому данные переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Там могут применить меры воспитательного характера и поставить парня на учет в ПДН.