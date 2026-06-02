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"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за угроз Калининграду - РИА Новости, 02.06.2026
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06:51 02.06.2026
"Хватило наглости": на Западе забили тревогу из-за угроз Калининграду

Профессор Диесен: война с РФ, которую развязывают на Западе, не нужна европейцам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоенные НАТО в Польше
Военные НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы вышла из-под контроля.
  • По словам ученого, конфликт, разжигаемый Брюсселем и Вашингтоном, не отвечает интересам простых европейских граждан, которые опасаются разрушительных последствий.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля, что доказывают недавние заявления с угрозами Калининграду, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.
«
"И сейчас все зашло очень далеко. <…> Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. <…> То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне", — высказался он.
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По словам ученого, разжигаемый Брюсселем и Вашингтоном конфликт не отвечает интересам простых европейских граждан, которые опасаются разрушительных последствий.
«
"Но большинство людей сейчас начинают все больше беспокоиться. <…> Эта война, которую мы сейчас развязываем с Россией, определенно нам не нужна. <…> Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой", — признался Диесен.
Неделю назад глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у прибалтийских стран, входящих в НАТО, якобы достаточно сил, чтобы ликвидировать российские базы ПВО в Калининградской области.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
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