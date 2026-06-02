Капитан "Трактора" вышел из клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан челябинского «Трактора» Александр Кадейкин покинул команду.
- Нападающий продолжит карьеру в другом клубе.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Капитан челябинского "Трактора" Александр Кадейкин покинул команду, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Подчеркивается, что нападающий продолжит карьеру в другом клубе. В сезоне-2025/26 Кадейкин провел за клуб 73 матча с учетом плей-офф и набрал 35 очков (14 голов + 21 передача).
Кадейкину 32 года. Он выступал за "Трактор" с июня 2024 года, а летом 2025-го был выбран капитаном. Ранее форвард играл за петербургский "СКА", уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив" и подмосковный "Атлант". В 2014 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин был выбран клубом "Детройт Ред Уингз" в седьмом раунде.
По итогам сезона "Трактор", набрав 75 очков, занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где уступил казанскому "Ак Барсу" в первом раунде со счетом 1-4 в серии.
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