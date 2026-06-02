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МИД Японии заявил об открытости к диалогу с Россией - РИА Новости, 02.06.2026
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11:46 02.06.2026
МИД Японии заявил об открытости к диалогу с Россией

Мотэги: Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств.
  • Конкретных планов по политическим контактам между Японией и Россией в настоящее время нет.
ТОКИО, 2 июн — РИА Новости. Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств, заявил глава МИД Тосимицу Мотэги.
"Двусторонние отношения действительно находятся в сложной ситуации, но именно в такие трудные времена диалог между Японией и Россией важен", — сказал он на пресс-конференции.
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По словам Мотэги, с точки зрения "надлежащего управления отношениями с Россией, которая является страной-соседом, позиция Японии о том, что она остается открытой к контактам с Россией, включая контакты по линии дипломатических ведомств, не изменилась”.
“Что касается политических контактов между Японией и Россией, в настоящее время никаких конкретных планов нет”, - добавил министр.
Мотэги также спросили, почему объявление о выделении Японией около 2,2 миллиарда иен (около 13,8 миллиона долларов) на пакет нелетального оборудования для Украины в рамках механизма НАТО PURL было сделано сразу после визита японских правительственных сотрудников в Москву.
"Что касается времени объявления, оно не связано с поездкой правительственных сотрудников в Москву. Объявление было сделано потому, что завершились согласования с НАТО по этому взносу", — ответил глава МИД.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.
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