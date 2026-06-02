МИД Японии заявил об открытости к диалогу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств.
- Конкретных планов по политическим контактам между Японией и Россией в настоящее время нет.
ТОКИО, 2 июн — РИА Новости. Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств, заявил глава МИД Тосимицу Мотэги.
По словам Мотэги, с точки зрения "надлежащего управления отношениями с Россией, которая является страной-соседом, позиция Японии о том, что она остается открытой к контактам с Россией, включая контакты по линии дипломатических ведомств, не изменилась”.
“Что касается политических контактов между Японией и Россией, в настоящее время никаких конкретных планов нет”, - добавил министр.
"Что касается времени объявления, оно не связано с поездкой правительственных сотрудников в Москву. Объявление было сделано потому, что завершились согласования с НАТО по этому взносу", — ответил глава МИД.
Делегация представителей министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского МИД и бизнес-кругов находилась в России 26-27 мая. В ходе визита состоялся ряд встреч с представителями министерства экономического развития России и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций России.