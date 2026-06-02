МИД Японии заявил об открытости к диалогу с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств.

Конкретных планов по политическим контактам между Японией и Россией в настоящее время нет.

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости. Япония сохраняет открытость к диалогу с Россией, в том числе по линии дипломатических ведомств, заявил глава МИД Тосимицу Мотэги.

"Двусторонние отношения действительно находятся в сложной ситуации, но именно в такие трудные времена диалог между Японией Россией важен", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Мотэги , с точки зрения "надлежащего управления отношениями с Россией, которая является страной-соседом, позиция Японии о том, что она остается открытой к контактам с Россией, включая контакты по линии дипломатических ведомств, не изменилась”.

“Что касается политических контактов между Японией и Россией, в настоящее время никаких конкретных планов нет”, - добавил министр.

Мотэги также спросили, почему объявление о выделении Японией около 2,2 миллиарда иен (около 13,8 миллиона долларов) на пакет нелетального оборудования для Украины в рамках механизма НАТО PURL было сделано сразу после визита японских правительственных сотрудников в Москву

"Что касается времени объявления, оно не связано с поездкой правительственных сотрудников в Москву. Объявление было сделано потому, что завершились согласования с НАТО по этому взносу", — ответил глава МИД.