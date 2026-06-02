Ямпольская рассказала о работе над учебниками русского языка и литературы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ямпольская рассказала о работе над едиными учебниками русского языка и литературы для учеников 5–9 классов и начальной школы.
- Работа над учебниками ведется в тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, родителями и детьми.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ведется работа над едиными учебниками русского языка и литературы для учеников 5-9 классов и начальной школы, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская в ходе мероприятия выступает с докладом.
"Работа над линейками учебников для 5-9 классов и для начальной школы ведется... ни на день не прерываясь. В тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями и, конечно, с реальными детьми, ради которых это все и делается", - сказала Ямпольская в ходе совета.