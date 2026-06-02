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Ямпольская рассказала о работе над учебниками русского языка и литературы - РИА Новости, 02.06.2026
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16:24 02.06.2026 (обновлено: 16:36 02.06.2026)
Ямпольская рассказала о работе над учебниками русского языка и литературы

Ямпольская рассказала о работе над едиными учебниками русского и литературы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Елена Ямпольская
Советник президента РФ Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник президента РФ Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ямпольская рассказала о работе над едиными учебниками русского языка и литературы для учеников 5–9 классов и начальной школы.
  • Работа над учебниками ведется в тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, родителями и детьми.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ведется работа над едиными учебниками русского языка и литературы для учеников 5-9 классов и начальной школы, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская в ходе мероприятия выступает с докладом.
"Работа над линейками учебников для 5-9 классов и для начальной школы ведется... ни на день не прерываясь. В тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями и, конечно, с реальными детьми, ради которых это все и делается", - сказала Ямпольская в ходе совета.
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