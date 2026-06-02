Ямпольская рассказала о работе над учебниками русского языка и литературы

"Работа над линейками учебников для 5-9 классов и для начальной школы ведется... ни на день не прерываясь. В тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями и, конечно, с реальными детьми, ради которых это все и делается", - сказала Ямпольская в ходе совета.