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Выходец из СССР впервые возглавил израильскую разведку - РИА Новости, 02.06.2026
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23:20 02.06.2026 (обновлено: 23:47 02.06.2026)
Выходец из СССР впервые возглавил израильскую разведку

РИА Новости: выходец из СССР занял наивысший пост в системе безопасности Израиля

© Фото : Официальный сайт службы разведки Израиля "Моссад"Сайт службы разведки Израиля "Моссад"
Сайт службы разведки Израиля Моссад - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Официальный сайт службы разведки Израиля "Моссад"
Сайт службы разведки Израиля "Моссад". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-майора Романа Гофмана, выходца из Белоруссии, назначили на должность главы израильской службы внешней разведки «Моссад».
  • Официальная церемония вступления Гофмана в должность прошла 2 июня в штаб-квартире «Моссада» в присутствии высокопоставленных лиц Израиля.
  • Назначение Гофмана на этот пост считается событием исторического значения, так как это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Назначение уроженца Белоруссии генерал-майора Романа Гофмана на должность главы израильской службы внешней разведки "Моссад" является историческим событием, так как это наивысший пост в системе безопасности еврейского государства, который когда-либо занимал выходец из СССР, сообщил РИА Новости советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман.
Официальная церемония вступления Гофмана в должность прошла 2 июня в штаб-квартире "Моссада" в присутствии премьера Биньямина Нетаньяху, спикера парламента, министров правительства, начальника генерального штаба Армии обороны Израиля, руководителей оборонного ведомства и уходящего в отставку бывшего директора "Моссада" Давида Барнеа.
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"Назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки "Моссад" - событие исторического значения. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля", - заявил Гендельман.
Собеседник агентства отметил, что подобным назначением Нетаньяху подтвердил приверженность принципу, согласно которому ключевые посты в системе национальной безопасности занимают наиболее компетентные специалисты вне зависимости от происхождения.
Роман Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник также пользуется высоким доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность военного секретаря премьер-министра в мае 2024 года.
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В миреИзраильБелоруссияСССРБиньямин НетаньяхуМоссадАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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