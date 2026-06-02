Выходец из СССР впервые возглавил израильскую разведку

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Назначение уроженца Белоруссии генерал-майора Романа Гофмана на должность главы израильской службы внешней разведки "Моссад" является историческим событием, так как это наивысший пост в системе безопасности еврейского государства, который когда-либо занимал выходец из СССР, сообщил РИА Новости советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман.