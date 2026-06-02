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Израиль атаковал более 40 ливанских поселений за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2026
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09:20 02.06.2026
Израиль атаковал более 40 ливанских поселений за сутки, сообщил источник

РИА Новости: Израиль атаковал более 40 ливанских поселений за сутки

© REUTERS / StringerИзраильский удар по южной части Ливана
Израильский удар по южной части Ливана - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Stringer
Израильский удар по южной части Ливана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация нанесла удары по 42 населенным пунктам на юге и востоке Ливана.
  • Движение «Хезболлах» заявило о проведении 41 атаки против израильских военных объектов, техники и личного состава на территории южного Ливана и севера Израиля в течение суток.
  • Среди атакованных районов были Набатия, Тир, Марджаюн, Бинт-Джбейль и другие населенные пункты на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 2 июн — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по 42 населенным пунктам на юге и востоке Ливана в понедельник, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"За последние сутки зафиксировано 76 израильских атак по территории юга и востока Ливана, включая авиаудары по 42 населенным пунктам, 14 ударов беспилотников, 19 артиллерийских обстрелов и один подрыв", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, наиболее интенсивным ударам подверглись районы вокруг Набатии, Тира, Марджаюна и Бинт-Джбейля. Авиация наносила удары по поселениям Яхмар аш-Шкиф, Шукейн, Арзуна, Блат, Диббин, Харис, Кфарремман, Тулин, Харуф, Мейфдун, Шхур и ряду других населенных пунктов. Беспилотники атаковали районы Набатии, Зауты, Арки, Джвайи и Бурдж-Раххаля.
Источник отметил, что артиллерийским обстрелам подверглись как приграничные районы, так и населенные пункты в глубине юга Ливана, включая Кафру, Срифу, Диббин, Бурдж-Калавай, Хирбет-Селм и Блат.
На этом фоне движение "Хезболлах" заявило о проведении 41 атаки против израильских военных объектов, техники и личного состава на территории южного Ливана и севера Израиля в течение суток.
Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщило, что "Хезболлах" согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, Израиль должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение — воздержаться от атак по израильской территории. На этом фоне 2 и 3 июня в Вашингтоне проходит новый раунд прямых переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США.
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