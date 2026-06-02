Израиль атаковал более 40 ливанских поселений за сутки, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская авиация нанесла удары по 42 населенным пунктам на юге и востоке Ливана.

Движение «Хезболлах» заявило о проведении 41 атаки против израильских военных объектов, техники и личного состава на территории южного Ливана и севера Израиля в течение суток.

Среди атакованных районов были Набатия, Тир, Марджаюн, Бинт-Джбейль и другие населенные пункты на юге Ливана.

БЕЙРУТ, 2 июн — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по 42 населенным пунктам на юге и востоке Ливана в понедельник, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"За последние сутки зафиксировано 76 израильских атак по территории юга и востока Ливана , включая авиаудары по 42 населенным пунктам, 14 ударов беспилотников, 19 артиллерийских обстрелов и один подрыв", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, наиболее интенсивным ударам подверглись районы вокруг Набатии, Тира, Марджаюна и Бинт-Джбейля. Авиация наносила удары по поселениям Яхмар аш-Шкиф, Шукейн, Арзуна, Блат, Диббин, Харис, Кфарремман, Тулин, Харуф, Мейфдун, Шхур и ряду других населенных пунктов. Беспилотники атаковали районы Набатии, Зауты, Арки, Джвайи и Бурдж-Раххаля.

Источник отметил, что артиллерийским обстрелам подверглись как приграничные районы, так и населенные пункты в глубине юга Ливана, включая Кафру, Срифу, Диббин, Бурдж-Калавай, Хирбет-Селм и Блат.

На этом фоне движение " Хезболлах " заявило о проведении 41 атаки против израильских военных объектов, техники и личного состава на территории южного Ливана и севера Израиля в течение суток.