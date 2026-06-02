Израиль сообщил о перехвате двух ракет, выпущенных из Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух ракет.
- Ракеты были запущены со стороны Ливана в сторону израильской территории после активации сирен тревоги в нескольких районах на севере Израиля.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате двух ракет, выпущенных со стороны Ливана.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращение огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Позднее президент США Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями "Хезболлах" объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.