Утверждены новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения
01:23 02.06.2026
Утверждены новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения

Правительство утвердило правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения

Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ утвердило обновленные правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения.
  • Постановление вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2032 года.
  • Работодатель выплачивает работнику единовременное вознаграждение за служебное изобретение не позднее двух месяцев со дня получения патента.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило обновленные правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, соответствующее постановление опубликовано в понедельник.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы", - сообщается в документе.
Постановление вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2032 года. В документе, в частности, сообщается, что в случае получения работодателем патента на служебное изобретение он выплачивает работнику единовременное вознаграждение. Размер определяется в соответствии с формулой, приведенной в документе.
Выплата автору осуществляется работодателем не позднее двух месяцев со дня получения работодателем патента, в зависимости от оснований возникновения права на вознаграждение.
Постановление об утверждении правил от 16 ноября 2020 года и постановления о внесении изменений в документ от 25 мая 2023 и 2 июня 2023 года признаны утратившими силу.
