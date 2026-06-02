Утверждены новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство РФ утвердило обновленные правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило обновленные правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, соответствующее постановление опубликовано в понедельник.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы", - сообщается в документе.

Постановление вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2032 года. В документе, в частности, сообщается, что в случае получения работодателем патента на служебное изобретение он выплачивает работнику единовременное вознаграждение. Размер определяется в соответствии с формулой, приведенной в документе.

Выплата автору осуществляется работодателем не позднее двух месяцев со дня получения работодателем патента, в зависимости от оснований возникновения права на вознаграждение.