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Иран и США не обмениваются сообщениями уже несколько дней, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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18:56 02.06.2026
Иран и США не обмениваются сообщениями уже несколько дней, пишут СМИ

Fars: Иран и США не обмениваются сообщениями уже несколько дней из-за Ливана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США уже несколько дней не обмениваются сообщениями из-за ситуации в Ливане, сообщил Fars.
ТЕГЕРАН, 2 июн - РИА Новости. Обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном по вопросу о соглашении по завершению конфликта приостановлен уже несколько дней, утверждает иранское агентство Fars.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Однако глава иранской делегации в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф использовал иную формулировку, сообщив о том, что Тегеран приостановит переговорный процесс, а не уже приостановил его из-за ситуации в Ливане.
"Источник сообщает, что обмен посланиями между Ираном и США для, как говорится, достижения предварительного меморандума о понимании, приостановлен уже по меньшей мере несколько дней", - сообщило агентство Fars.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются. После переговоров с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и представителями ливанского движения "Хезболлах" американский президент объявил, что движение и Израиль прекратят огонь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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