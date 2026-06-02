В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель президиума парламента исламской республики Аббас Гударзи заявил о намерении Ирана национализировать Ормузский пролив .
- Иран стремится создать вместе с Оманом механизм управления проливом с взиманием платы за проход судов.
ТЕГЕРАН, 2 июн - РИА Новости. Иран планирует "национализировать" Ормузский пролив, заявил представитель президиума парламента исламской республики Аббас Гударзи.
Власти США неоднократно требовали от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии. ИРИ же стремится создать вместе с Оманом механизм управления проливом с взиманием платы за проход судов.
"Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения в тот промежуток времени. Сегодня мы хотим национализировать Ормузский пролив", - сказал Гударзи, чьи слова привело иранское агентство ISNA.
Заявление депутата отсылает к важному эпизоду иранской истории: национализации нефтяной промышленности в 1951 году. Инициатива связана с именем Мохаммада Мосаддека, видного политического деятеля и лидера парламентского движения, продвигавшего идею национализации нефтегазового сектора.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.