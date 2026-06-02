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В Иране считают, что возобновление боевых действий с США неизбежно - РИА Новости, 02.06.2026
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11:55 02.06.2026
В Иране считают, что возобновление боевых действий с США неизбежно

Асади: возобновление боевых действий с США неизбежно

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади считает, что возобновление боевых действий с США неизбежно.
  • Он заявил, что Иран готов к войне и не рассматривает вариант капитуляции, даже если в конфликт вступит НАТО.
ТЕГЕРАН, 2 июн - РИА Новости. Возобновление боевых действий с США неизбежно, считает замглавы центрального штаба вооружённых сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади.
"США требует капитуляции от нас... Война неизбежна, поскольку капитуляция - не вариант. Мы к этому готовы и не видим в этом проблемы, поэтому у нас нет опасений, даже если НАТО вступит в конфликт", - заявил Асади, чьи слова приводит иранский телеканал Press TV.
Асади предупредил, что Иран ещё не продемонстрировал все свои возможности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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