В Иране считают, что возобновление боевых действий с США неизбежно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади считает, что возобновление боевых действий с США неизбежно.
- Он заявил, что Иран готов к войне и не рассматривает вариант капитуляции, даже если в конфликт вступит НАТО.
ТЕГЕРАН, 2 июн - РИА Новости. Возобновление боевых действий с США неизбежно, считает замглавы центрального штаба вооружённых сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади.
"США требует капитуляции от нас... Война неизбежна, поскольку капитуляция - не вариант. Мы к этому готовы и не видим в этом проблемы, поэтому у нас нет опасений, даже если НАТО вступит в конфликт", - заявил Асади, чьи слова приводит иранский телеканал Press TV.
Асади предупредил, что Иран ещё не продемонстрировал все свои возможности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.