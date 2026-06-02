Прервав переговоры, Иран добился желаемого

Вместо ожидавшегося со дня на день подписания практически согласованного американо-иранского меморандума о разблокировке Ормузского пролива и начале полноценных переговоров о мирном урегулировании, произошло неожиданно ожидаемое: Иран приостановил переговоры с США. Почему неожиданно ожидаемое? И значит ли это, что завтра война возобновится?

Но, казалось бы, сейчас Иран ничем не может помочь ни "Хезболле", ни палестинцам, ни хуситам — его порты и финансы заблокированы, а сам он живет под дамокловым мечом возобновления американо-израильской агрессии. Так зачем же нарываться, зачем прекращать переговоры, зачем требовать невозможного?