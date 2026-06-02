Названы условия расширения участия розничных инвесторов в рынках капитала

Краткий пересказ от РИА ИИ Для расширения участия розничных инвесторов в рынках капитала необходимы три элемента: снижение стоимости входа, развитие доступности и доверие, подкрепленное регулированием и финансовой грамотностью, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

США лидируют по уровню участия розничных инвесторов благодаря налогово-льготным счетам, системам автоматического включения в пенсионные программы и недорогим цифровым брокерским платформам.

Монголия предпринимает системные усилия по диверсификации источников финансирования и привлечению широких слоев населения к инвестиционной деятельности, а Банк России в последние годы создал условия для расширения линейки долгосрочных финансовых инструментов для граждан.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Снижение стоимости входа, развитие доступности и доверие, подкрепленное регулированием и финансовой грамотностью, расширит участие розничных инвесторов в рынках капитала, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

"Нет единого универсального инструмента для расширения участия розничных инвесторов в рынках капитала. Эффективные стратегии сочетают в себе три элемента: снижение стоимости входа, развитие доступности и доверие, подкрепленное регулированием и финансовой грамотностью", – говорится в докладе.

Отмечается, что выход розничных инвесторов на фондовый рынок является не только показателем финансового развития. Он мобилизует сбережения домохозяйств на долгосрочные инвестиции, увеличивает ликвидность рынка и в конечном итоге способствует накоплению богатства. При этом показатель остается неравномерным: в большинстве стран он сконцентрирован среди групп с более высоким уровнем дохода, говорится в докладе.

США , как указано, лидируют по уровню участия розничных инвесторов благодаря налогово-льготным счетам, системам автоматического включения в пенсионные программы и недорогим цифровым брокерским платформам. Более половины взрослого населения страны владеют акциями.

Европейский союз демонстрирует значительно более низкие показатели, несмотря на сопоставимые уровни доходов.

Одним из самых быстрорастущих рынков розничных инвестиций является Индия

Финансовая система Монголии , по мнению авторов доклада, представляет собой достойный внимания пример с точки зрения вовлечения розничных инвесторов в фондовый рынок. Страна, где банковский сектор традиционно доминировал, в последние годы предпринимает системные усилия по диверсификации источников финансирования и привлечению широких слоев населения к инвестиционной деятельности.

Также в докладе отмечается, что Банком России в последние годы созданы условия для расширения линейки долгосрочных финансовых инструментов для граждан: индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) типа III, программа долгосрочных сбережений (ПДС), долевое страхование жизни (ДСЖ).