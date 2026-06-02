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Ректор РЭШ назвал профессии, которые попали в зону риска из-за ИИ - РИА Новости, 02.06.2026
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17:38 02.06.2026 (обновлено: 17:53 02.06.2026)
Ректор РЭШ назвал профессии, которые попали в зону риска из-за ИИ

Ректор РЭШ Суворов: программисты и преподаватели попали в зону риска из-за ИИ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Программист во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ИИ начинает заменять программистов и преподавателей, не обладающих продвинутыми навыками, заявил ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
  • По его мнению, будущее за балансом между техническими знаниями и гибкими навыками, такими как умение общаться и критическое мышление.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект уже начал заменять многие профессии, в том числе программистов и преподавателей, которые не имеют навыков для решения широкого круга задач, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
"Это уже происходит. Это не значит, что все программисты будут не нужны. Но те, кто не обладают по-настоящему продвинутыми навыками, не умеют глубоко думать или не имеют кругозора, чтобы увидеть контекст задачи - уже заменяются", - сказал он.
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"И не только программисты, конечно. Взять преподавателя, который просто начитывает лекции - он тоже в зоне риска. И этот процесс будет только нарастать", - добавил ученый.
По словам Суворова, будущее - за балансом между знаниями и умениями в области математики, программирования, инженерных наук - и гибкими навыками: умением общаться, критическим мышлением, дисциплиной, этикой.
"Узкотехнические, технократические специалисты максимально в зоне риска", - считает ученый.
В ближайшем будущем люди будут осваивать несколько профессий и менять их в течение жизни, уверен глава РЭШ. "И это тоже нормально. Тезис о том, что нужно учиться всю жизнь - очень верный. И это понимание у нынешних студентов развито очень хорошо", - заключил экономист.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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