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Гимнастка Ильтерякова рассказала об ощущениях от выступления с флагом - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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20:19 02.06.2026 (обновлено: 21:13 02.06.2026)
Гимнастка Ильтерякова рассказала об ощущениях от выступления с флагом

Ильтерякова рассказала, что выступление с флагом добавило ответственности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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София Ильтерякова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.
  • Российские спортсмены выступали на чемпионате Европы с флагом и гимном страны.
  • Ильтерякова отметила, что выступать с флагом гораздо ответственнее, так как представляешь свою страну.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне София Ильтерякова заявила журналистам, что выступать с флагом гораздо ответственнее.
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая, россияне выступали с флагом и гимном. Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, также бронзу в упражнениях с мячом и командных соревнованиях.
"Конечно, с флагом выступать гораздо ответственнее, потому что ты представляешь уже нашу страну, а не нейтральный спортсмен. Хотя, думаю, многие все равно знали, что под нейтральными спортсменами - это все равно Россия и Белоруссия. Но я старалась не придавать этому значения, чтобы волнение лишнее мне не помешало. В принципе, в этом зале в Варне мне было выступать спокойно, я даже особо не переживала", - сказала 15-летняя Ильтерякова журналистам.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
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