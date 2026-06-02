Каждая вторая российская компания не нуждается в ИИ, выяснили аналитики

Краткий пересказ от РИА ИИ 48% крупных и средних организаций в России заявляют об отсутствии потребности в использовании искусственного интеллекта, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

58% компаний отмечают, что высокие затраты на ИИ мешают его внедрению.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Почти каждая вторая компания в России не нуждается в использовании искусственного интеллекта, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

"По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ , 48% крупных и средних организаций заявляют об отсутствии потребности в ИИ", - отметили авторы доклада.

При этом 58% компаний отмечают, что высокие затраты на ИИ мешают его внедрению.

Если же анализировать ситуацию во всем мире, говорится в докладе, то на глобальном уровне 69% IT-компаний не используют ИИ-агентов.

"Чтобы не упустить выгоды от использования платформ ИИ, надо понимать ключевые ниши рисков и минимизировать их", - подчеркнули аналитики.