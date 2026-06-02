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Каждая вторая российская компания не нуждается в ИИ, выяснили аналитики - РИА Новости, 02.06.2026
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10:29 02.06.2026 (обновлено: 20:32 02.06.2026)
Каждая вторая российская компания не нуждается в ИИ, выяснили аналитики

"Ведомости": каждая вторая российская компания не нуждается в ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 48% крупных и средних организаций в России заявляют об отсутствии потребности в использовании искусственного интеллекта, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
  • 58% компаний отмечают, что высокие затраты на ИИ мешают его внедрению.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Почти каждая вторая компания в России не нуждается в использовании искусственного интеллекта, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 48% крупных и средних организаций заявляют об отсутствии потребности в ИИ", - отметили авторы доклада.
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При этом 58% компаний отмечают, что высокие затраты на ИИ мешают его внедрению.
Если же анализировать ситуацию во всем мире, говорится в докладе, то на глобальном уровне 69% IT-компаний не используют ИИ-агентов.
"Чтобы не упустить выгоды от использования платформ ИИ, надо понимать ключевые ниши рисков и минимизировать их", - подчеркнули аналитики.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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