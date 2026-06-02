Ученый объяснил, почему двухметровые тунцы начали попадаться в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморье рыбаки начали массово ловить двухметровых тунцов.

По мнению специалиста, тунцы пришли в воды Приморья из-за кормовой базы и возможного потепления воды.

Появление тунцов может привлечь в эти воды акул, что является частью естественных процессов в морской экосистеме.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Двухметровый тунец, который начал массово попадаться в Приморье, пришел за кормовой базой, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Андрей Баланов.

Во вторник в соцсетях разошлось видео с огромным тунцом, хвост которому откусила акула. На кадрах видна рыба значительных размеров без хвоста. Авторы видео утверждают, что хвост их добыче откусила акула-мако, с которой они боролись несколько часов.

"Все эти виды совершают кормовые миграции в нашу воду. То есть, если они приходят, то только за этим", – рассказал РИА Новости Баланов.

Он отметил, что такой внезапный для "незнающих людей" наплыв тунца может быть связан еще и с потеплением воды.

Специалист добавил, что такое явление не является нетипичным для Приморья, а ажиотаж в соцсетях вызван тем, что тунец не всегда заходит в воды Приморья так рано.

Баланов в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что акулы вполне могут прийти вслед за тунцом. По его словам, ничего необычного в этом нет и все эти процессы свидетельствуют лишь о том, что жизнь в море идет своим путем.