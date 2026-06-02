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Ученый объяснил, почему двухметровые тунцы начали попадаться в Приморье - РИА Новости, 02.06.2026
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09:08 02.06.2026
Ученый объяснил, почему двухметровые тунцы начали попадаться в Приморье

Баланов: двухметровый тунец пришел за кормовой базой в Приморье

© Depositphotos.com / Feather0510Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis)
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Depositphotos.com / Feather0510
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье рыбаки начали массово ловить двухметровых тунцов.
  • По мнению специалиста, тунцы пришли в воды Приморья из-за кормовой базы и возможного потепления воды.
  • Появление тунцов может привлечь в эти воды акул, что является частью естественных процессов в морской экосистеме.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Двухметровый тунец, который начал массово попадаться в Приморье, пришел за кормовой базой, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Андрей Баланов.
Во вторник в соцсетях разошлось видео с огромным тунцом, хвост которому откусила акула. На кадрах видна рыба значительных размеров без хвоста. Авторы видео утверждают, что хвост их добыче откусила акула-мако, с которой они боролись несколько часов.
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"Все эти виды совершают кормовые миграции в нашу воду. То есть, если они приходят, то только за этим", – рассказал РИА Новости Баланов.
Он отметил, что такой внезапный для "незнающих людей" наплыв тунца может быть связан еще и с потеплением воды.
Специалист добавил, что такое явление не является нетипичным для Приморья, а ажиотаж в соцсетях вызван тем, что тунец не всегда заходит в воды Приморья так рано.
Баланов в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что акулы вполне могут прийти вслед за тунцом. По его словам, ничего необычного в этом нет и все эти процессы свидетельствуют лишь о том, что жизнь в море идет своим путем.
Видео и фотографии с рыбой длиной в человеческий рост и более появились в местных соцсетях в выходные. По словам очевидцев, голубые тунцы весом больше 100 килограммов стали массово попадаться рыбакам в заливе Петра Великого, в частности, в акватории Владивостока.
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