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Архитектурно-художественная подсветка украсит храм на юго-западе Москвы - РИА Новости, 02.06.2026
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Архитектурно-художественная подсветка украсит храм на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы оборудуют архитектурно-художественной подсветкой храм

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыАрхитектурно-художественная подсветка украсит храм на юго-западе Москвы
Архитектурно-художественная подсветка украсит храм на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Архитектурно-художественная подсветка украсит храм на юго-западе Москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют архитектурно-художественной подсветкой храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальную концепцию организации освещения здания храма Всех Святых в земле Российской просиявших, который находится на Новочеремушкинской улице. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности религиозного объекта, который отличают вертикальные акценты и плавные линии сводов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для храма был создан световой образ, позволяющий выделить детали и элементы сооружения.
"Энергетики АО "ОЭК" установят 440 современных осветительных приборов для обеспечения акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров здания. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года уровень освещенности столицы вырос в 2,6 раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. Москву сегодня освещают более 1,3 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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