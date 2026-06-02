Архитектурно-художественная подсветка украсит храм на юго-западе Москвы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют архитектурно-художественной подсветкой храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальную концепцию организации освещения здания храма Всех Святых в земле Российской просиявших, который находится на Новочеремушкинской улице. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности религиозного объекта, который отличают вертикальные акценты и плавные линии сводов", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что для храма был создан световой образ, позволяющий выделить детали и элементы сооружения.

"Энергетики АО "ОЭК" установят 440 современных осветительных приборов для обеспечения акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров здания. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды, все новые установки архитектурного освещения имеют теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную яркость", - добавил он.