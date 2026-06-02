Хинштейн возглавит избирательный список ЕР от Курской области в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Курской области Александр Хинштейн возглавит избирательный список партии «Единая Россия» от региона в Государственную думу.
- О своем решении Хинштейн сообщил в своем канале на платформе «Макс».
КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что возглавит избирательный список партии "Единая Россия" от региона в Государственную думу.
По словам главы региона, в предварительном партийном голосовании приняли участие 304 кандидата, 278 из которых - на выборы в областную думу, и 26 - в Государственную по двум одномандатным округам. Он отметил, что среди них 15 участников специальной военной операции, девять из которых прошли отбор и будут также выдвинуты "Единой Россией" на выборы.
"Лидерами партийного списка в Государственную Думу стали участник СВО, замкомандира бригады "БАРС-Курск" Антон Цветков и лётчик-космонавт, Герой России Александр Горбунов. По одномандатным округам победу одержали действующий депутат федерального парламента Василий Пискарёв и депутат облдумы Алексей Золотарёв", – добавил губернатор.
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29 октября 2025, 16:20