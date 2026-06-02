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Хинштейн возглавит избирательный список ЕР от Курской области в Госдуму - РИА Новости, 02.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:28 02.06.2026 (обновлено: 18:36 02.06.2026)
Хинштейн возглавит избирательный список ЕР от Курской области в Госдуму

Хинштейн заявил, что возглавит избирательный список ЕР от Курской области в ГД

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн возглавит избирательный список партии «Единая Россия» от региона в Государственную думу.
  • О своем решении Хинштейн сообщил в своем канале на платформе «Макс».
КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что возглавит избирательный список партии "Единая Россия" от региона в Государственную думу.
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"Понимая всю ответственность и масштабы, принял предложение коллег, озвученное на форуме, — буду возглавлять избирательный список "ЕР", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".

По словам главы региона, в предварительном партийном голосовании приняли участие 304 кандидата, 278 из которых - на выборы в областную думу, и 26 - в Государственную по двум одномандатным округам. Он отметил, что среди них 15 участников специальной военной операции, девять из которых прошли отбор и будут также выдвинуты "Единой Россией" на выборы.
"Лидерами партийного списка в Государственную Думу стали участник СВО, замкомандира бригады "БАРС-Курск" Антон Цветков и лётчик-космонавт, Герой России Александр Горбунов. По одномандатным округам победу одержали действующий депутат федерального парламента Василий Пискарёв и депутат облдумы Алексей Золотарёв", – добавил губернатор.
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Выборы в Государственную думуПолитикаКурская областьАлександр ХинштейнЕдиная РоссияРоссияВасилий ПискаревГосдума РФАнтон Цветков ("Сильная Россия")
 
 
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