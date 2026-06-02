В Хакасии в ДТП с пьяной женщиной за рулем погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Автомобиль под управлением пьяной женщины вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Хакасии, 33-летняя пассажирка и 5-летняя девочка скончались, еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.