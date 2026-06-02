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В Хакасии в ДТП с пьяной женщиной за рулем погибли два человека - РИА Новости, 02.06.2026
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15:25 02.06.2026
В Хакасии в ДТП с пьяной женщиной за рулем погибли два человека

Два человека, включая ребенка, погибли в Хакасии в ДТП с пьяным водителем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хакасии автомобиль под управлением пьяной женщины вылетел в кювет и перевернулся.
  • В результате ДТП две пассажирки, 33-летняя женщина и 5-летняя девочка, погибли, еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД пьяным водителем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Автомобиль под управлением пьяной женщины вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Хакасии, 33-летняя пассажирка и 5-летняя девочка скончались, еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, ночью 2 июня 2026 года 29-летняяя жительница Минусинска, находясь в состоянии опьянения, ехала на легковом автомобиле с шестью пассажирами, в числе которых трое детей. На 72 километре автодороги поселок Усть-Абакан – поселок Ербинское женщина-водитель, превысив скорость, не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
"В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя и 5-летняя пассажирки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Двое малолетних детей госпитализированы в медицинское учреждение, они находятся в тяжелом состоянии. Остальным пассажирам оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемой выявлено состояние опьянения. Водитель задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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ПроисшествияРеспублика ХакасияКрасноярский крайМинусинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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