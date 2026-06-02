В России ужесточат контроль за иностранными грузоперевозчиками

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября ужесточается контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для иностранных перевозчиков в России.

Грузовики массой свыше 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу России при наличии непогашенных долгов за проезд по платным трассам и за возмещение вреда дорогам.

Таможенные органы будут проверять наличие долгов через систему ГИС ГМП в режиме реального времени.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России с 1 сентября ужесточает контроль за соблюдением иностранными грузоперевозчиками правил оплаты проезда по платным дорогам, сообщил Минтранс РФ.

"С 1 сентября ужесточается контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для иностранных перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены правительством", - говорится в сообщении министерства в "Макс".

В Минтрансе уточнили, что теперь принадлежащие иностранным перевозчикам грузовики массой свыше 12 тонн не смогут пересечь границу России ни на въезд, ни на выезд, если у их владельцев есть непогашенные долги за проезд по платным трассам, а также за возмещение причиненного вреда дорогам.

Отмечается, что проверять наличие долгов будут сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на границе России. Для этого они получат доступ к актуальной информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

"Таким образом, таможенники смогут оперативно узнать, есть ли у водителя задолженность, и принять решение о пропуске транспортного средства", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря интеграции с ГИС ГМП решения о допуске грузовиков к дальнейшему движению будут приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени.

Новые правила пропуска распространяются на все международные перевозки через территорию России, в том числе на транзитные рейсы, которые проходят через нашу страну без заезда на территорию других стран ЕАЭС