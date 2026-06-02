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В России ужесточат контроль за иностранными грузоперевозчиками - РИА Новости, 02.06.2026
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12:29 02.06.2026
В России ужесточат контроль за иностранными грузоперевозчиками

С 1 сентября РФ ужесточит контроль оплаты проезда иностранных грузоперевозчиков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства транспорта в Москве
Здание Министерства транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства транспорта в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября ужесточается контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для иностранных перевозчиков в России.
  • Грузовики массой свыше 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу России при наличии непогашенных долгов за проезд по платным трассам и за возмещение вреда дорогам.
  • Таможенные органы будут проверять наличие долгов через систему ГИС ГМП в режиме реального времени.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России с 1 сентября ужесточает контроль за соблюдением иностранными грузоперевозчиками правил оплаты проезда по платным дорогам, сообщил Минтранс РФ.
"С 1 сентября ужесточается контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для иностранных перевозчиков. Соответствующие изменения утверждены правительством", - говорится в сообщении министерства в "Макс".
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В Минтрансе уточнили, что теперь принадлежащие иностранным перевозчикам грузовики массой свыше 12 тонн не смогут пересечь границу России ни на въезд, ни на выезд, если у их владельцев есть непогашенные долги за проезд по платным трассам, а также за возмещение причиненного вреда дорогам.
Отмечается, что проверять наличие долгов будут сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на границе России. Для этого они получат доступ к актуальной информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
"Таким образом, таможенники смогут оперативно узнать, есть ли у водителя задолженность, и принять решение о пропуске транспортного средства", - добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что благодаря интеграции с ГИС ГМП решения о допуске грузовиков к дальнейшему движению будут приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени.
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"Цель нововведения – повысить дисциплину платежей среди иностранных перевозчиков и обеспечить соблюдение российского законодательства при использовании отечественной дорожной инфраструктуры", - пояснили в Минтрансе.
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