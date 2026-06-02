Эксперты рассказали, где собирать первые грибы и как их готовить

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. С наступлением теплой погоды в российских лесах появляются первые грибы: сморчки, строчки, вешенки и летние опята. Но вместе с тем растет и число случаев отравления.

Как отличить съедобные виды? И где безопаснее всего собирать грибы?

Россыпи летних опят, маслят и подберезовиков

Инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского политеха Мария Комбарова рассказала, какие грибы появляются в лесах в конце весны и начале лета и как их можно распознать.

Эксперт отметила, что если после снежной зимы и обильных дождей погода становится прохладной, то это создает благоприятные условия для роста весенних грибов, которые могут плодоносить вплоть до конца июня.

"Так, еще в апреле появляются сумчатые грибы, или аскомицеты: сморчки, строчки, сморчковые шапочки. У большинства из них нет четкого разделения на шляпку и ножку, их форма скорее напоминает сморщенные комки", — рассказала эксперт в интервью RT.

Мария Комбарова также отметила, что в начале мая начинают появляться россыпи летнего опенка. Одновременно с этим на стволах и ветвях деревьев плодоносят вешенки.

"С наступлением теплой и влажной погоды в июне появляется "первый слой" — травянистый. Это подосиновики и подберезовики, которые называют красноголовиками и обабками, а также сыроежки, маслята и белые грибы березового вида. Их собирают на хорошо прогретых опушках, полянах и кромках леса. А вот сосновые, еловые и другие виды белых появляются позже", — подытожила она.

Как правильно варить грибы

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев предупредил, что ранневесенние грибы относятся к условно съедобным. Всему виной гельвелловая кислота, которая требует специальной кулинарной подготовки.

"Грибы отваривают, отвар сливают, промывают, и после этого их можно будет использовать в пищу. Обязательно проведение кулинарных обработок", — предупредил Асеев.

Виктор Асеев также рассказал РИА Новости, как правильно варить грибы. Ведь, по данным Роспотребнадзора, отравления условно съедобными грибами чаще всего происходят из-за неправильной кулинарной обработки.

"Хорошо промыть грибы под проточной водой, сложить в кастрюлю, залить водой. После следует кипятить минимум 40 минут. По окончании готовки следует полностью слить воду. Такую процедуру необходимо повторить еще минимум два раза. Только после этого грибы можно готовить как обычно — жарить, тушить, солить", — поделился специалист.

Где собирать грибы нельзя

В пресс-службе Роспотребнадзора раскрыли главное правило — избегать загрязненных территорий.

"Не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий: они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества", — говорится в сообщении ведомства.