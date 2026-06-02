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Путин внес изменения в процесс получения украинцами гражданства России - РИА Новости, 02.06.2026
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13:24 02.06.2026 (обновлено: 13:47 02.06.2026)
Путин внес изменения в процесс получения украинцами гражданства России

Украинцам разрешили не предъявлять справку о судимости при подаче на гражданство

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости
Российский паспорт
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ, касающийся процесса получения гражданства России для украинцев.
  • До 1 января 2028 года граждане Украины и лица без гражданства, которые приехали в Россию, освобождаются от представления документа о судимости при подаче заявления на гражданство.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому приехавшие в РФ украинцы до 1 января 2028 года смогут не предоставлять документ о судимости при подаче заявления на гражданство, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить, что до 1 января 2028 года включительно граждане Украины, а также лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины и выехали из Украины в РФ, в том числе через территории третьих государств, при подаче заявления о приеме в гражданство освобождаются от представления документа, который предусмотрен подпунктом "д" пункта 18 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства", - говорится в документе.
Согласно подпункту "д", заявители на гражданство РФ теперь должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор.
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