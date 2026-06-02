Путин внес изменения в процесс получения украинцами гражданства России

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому приехавшие в РФ украинцы до 1 января 2028 года смогут не предоставлять документ о судимости при подаче заявления на гражданство, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.