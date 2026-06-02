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Врач объяснила, почему вредно худеть с помощью голодания - РИА Новости, 02.06.2026
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03:15 02.06.2026
Врач объяснила, почему вредно худеть с помощью голодания

РИА Новости: длительное голодание может привести к набору веса

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжительное голодание в качестве способа похудения может впоследствии приводить к набору веса.
  • Кратковременное голодание рассматривается как форма интервального голодания, но оно не подходит для всех и требует осторожности.
  • Перед началом экспериментов с голоданием рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии проблем со здоровьем.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Продолжительное голодание в качестве способа похудения может впоследствии приводить к набору веса, рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"Кратковременное голодание, например, 12 часов, иногда рассматривается как форма интервального голодания, но оно не подходит для всех и требует осторожности. Также стоит учитывать, что продолжительное голодание может замедлять обмен веществ, что в некоторых случаях приводит к набору веса после окончания периода голодания", - отметила врач.
Боровская предупредила, что перед началом любых экспериментов с голоданием рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии проблем со здоровьем - при хронических заболеваниях, нарушениях обмена веществ, заболеваниях ЖКТ, диабете, проблемах с надпочечниками, щитовидной железой и других.
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