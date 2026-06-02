Врач объяснила, почему вредно худеть с помощью голодания

Краткий пересказ от РИА ИИ Продолжительное голодание в качестве способа похудения может впоследствии приводить к набору веса.

Кратковременное голодание рассматривается как форма интервального голодания, но оно не подходит для всех и требует осторожности.

Перед началом экспериментов с голоданием рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии проблем со здоровьем.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Продолжительное голодание в качестве способа похудения может впоследствии приводить к набору веса, рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

"Кратковременное голодание, например, 12 часов, иногда рассматривается как форма интервального голодания, но оно не подходит для всех и требует осторожности. Также стоит учитывать, что продолжительное голодание может замедлять обмен веществ, что в некоторых случаях приводит к набору веса после окончания периода голодания", - отметила врач.