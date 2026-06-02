Российские гимнастки вернулись с чемпионата Европы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Российские спортсменки вернулись с чемпионата Европы по художественной гимнастике, их встретили в московском аэропорту Внуково болельщики и журналисты, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Чемпионат Европы прошел с 27 по 31 мая в Болгарии, российские спортсменки приняли участие с флагом и гимном и завоевали больше всех наград: две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые.