Российские гимнастки вернулись с чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсменки вернулись с чемпионата Европы по художественной гимнастике, где завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
- Исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Российские спортсменки вернулись с чемпионата Европы по художественной гимнастике, их встретили в московском аэропорту Внуково болельщики и журналисты, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Чемпионат Европы прошел с 27 по 31 мая в Болгарии, российские спортсменки приняли участие с флагом и гимном и завоевали больше всех наград: две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.