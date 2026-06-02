Мерц надеется, что Германия станет независимой от дата-центров США и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что благодаря инвестициям в цифровую инфраструктуру Германия станет независимой от американских и китайских дата-центров.
- Мерц сообщил о планах удвоить вычислительные мощности в Германии в течение пяти лет.
- Профессор Мюнхенского технического университета Йоахим Хенкель заявил, что Европа рискует стать технологически зависимой без быстрого и скоординированного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил уверенность, что благодаря инвестициям в цифровую инфраструктуру Германия станет независимой от американских и китайских дата-центров.
"Мы также инвестируем в цифровую инфраструктуру. В течение пяти лет мы удвоим существующие вычислительные мощности в Германии. И позвольте мне сказать прямо: еще два года назад я бы не поверил, что смогу заявить вам сегодня, что я уверен в том, что благодаря собственным вычислительным мощностям в Германии мы станем независимыми от американских и китайских дата-центров", - заявил Мерц во время выступления на Восточногерманском экономическом форуме. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Он указал на то, что если Германия хочет развивать искусственный интеллект, то ей нужны огромные вычислительные мощности.
"Наша эффективность в разработке и промышленном внедрении новых технологий будет иметь решающее значение для того, насколько безопасной, суверенной и сильной с точки зрения экономического роста будет наша страна в ближайшие десятилетия", - добавил он.
Европа рискует на долгий срок стать технологически зависимой без быстрого и скоординированного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), заявил ранее профессор Мюнхенского технического университета и член экспертной комиссии по исследованиям и инновациям (EFI) Йоахим Хенкель.
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