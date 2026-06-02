Рейтинг@Mail.ru
Мерц надеется, что Германия станет независимой от дата-центров США и Китая - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 02.06.2026
Мерц надеется, что Германия станет независимой от дата-центров США и Китая

Мерц: Германия станет независимой от американских и китайских дата-центров

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что благодаря инвестициям в цифровую инфраструктуру Германия станет независимой от американских и китайских дата-центров.
  • Мерц сообщил о планах удвоить вычислительные мощности в Германии в течение пяти лет.
  • Профессор Мюнхенского технического университета Йоахим Хенкель заявил, что Европа рискует стать технологически зависимой без быстрого и скоординированного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил уверенность, что благодаря инвестициям в цифровую инфраструктуру Германия станет независимой от американских и китайских дата-центров.
"Мы также инвестируем в цифровую инфраструктуру. В течение пяти лет мы удвоим существующие вычислительные мощности в Германии. И позвольте мне сказать прямо: еще два года назад я бы не поверил, что смогу заявить вам сегодня, что я уверен в том, что благодаря собственным вычислительным мощностям в Германии мы станем независимыми от американских и китайских дата-центров", - заявил Мерц во время выступления на Восточногерманском экономическом форуме. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса, заявил Мерц
Вчера, 13:38
Он указал на то, что если Германия хочет развивать искусственный интеллект, то ей нужны огромные вычислительные мощности.
"Наша эффективность в разработке и промышленном внедрении новых технологий будет иметь решающее значение для того, насколько безопасной, суверенной и сильной с точки зрения экономического роста будет наша страна в ближайшие десятилетия", - добавил он.
Европа рискует на долгий срок стать технологически зависимой без быстрого и скоординированного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), заявил ранее профессор Мюнхенского технического университета и член экспертной комиссии по исследованиям и инновациям (EFI) Йоахим Хенкель.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Глава МИД Германии решил пригрозить России
30 мая, 11:53
 
В миреГерманияЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала