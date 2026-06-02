Мерц надеется, что Германия станет независимой от дата-центров США и Китая

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил уверенность, что благодаря инвестициям в цифровую инфраструктуру Германия станет независимой от американских и китайских дата-центров.

Он указал на то, что если Германия хочет развивать искусственный интеллект, то ей нужны огромные вычислительные мощности.

"Наша эффективность в разработке и промышленном внедрении новых технологий будет иметь решающее значение для того, насколько безопасной, суверенной и сильной с точки зрения экономического роста будет наша страна в ближайшие десятилетия", - добавил он.