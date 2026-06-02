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В Германии пьяный украинский подросток напал на машиниста поезда - РИА Новости, 02.06.2026
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18:23 02.06.2026 (обновлено: 20:57 02.06.2026)
В Германии пьяный украинский подросток напал на машиниста поезда

В Саксонии пьяный украинский подросток напал на машиниста поезда

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцатилетний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии.
  • У задержанного нашли запрещенный для свободного ношения в ФРГ складной нож.
  • Пострадали три человека.
БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Шестнадцатилетний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии, сообщает Nius со ссылкой на полицию Дрездена.
"Он ударил сотрудника железнодорожной компании по лицу, повалил его на землю и начал избивать ногами. Один из пассажиров смог остановить нападение, применив перцовый баллончик", — говорится в сообщении портала.
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По данным полиции, пострадали три человека: сам машинист, проводница и один пассажир.
По информации портала, инцидент, произошедший 30 мая, начался с того, что проводница сфотографировала несовершеннолетнего и его спутника, когда те перебегали пути. Позже во время поездки подросток начал к ней приставать, а когда на помощь пришел машинист, напал на него.
Как сообщается, после этого он скрылся из поезда. По сообщению полиции, вскоре его задержали в близлежащем лесном массиве. При обыске у него нашли складной нож, который можно открыть одной рукой, — такие запрещены для свободного ношения в ФРГ.
После завершения необходимых процедур, задержанного передали матери, а его спутника, также находившегося в нетрезвом виде, — социальной службе по делам несовершеннолетних.
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