В Германии пьяный украинский подросток напал на машиниста поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ Шестнадцатилетний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии.

У задержанного нашли запрещенный для свободного ношения в ФРГ складной нож.

Пострадали три человека.

БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Шестнадцатилетний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии, сообщает Шестнадцатилетний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии, сообщает Nius со ссылкой на полицию Дрездена.

"Он ударил сотрудника железнодорожной компании по лицу, повалил его на землю и начал избивать ногами. Один из пассажиров смог остановить нападение, применив перцовый баллончик", — говорится в сообщении портала.

По данным полиции, пострадали три человека: сам машинист, проводница и один пассажир.

По информации портала, инцидент, произошедший 30 мая, начался с того, что проводница сфотографировала несовершеннолетнего и его спутника, когда те перебегали пути. Позже во время поездки подросток начал к ней приставать, а когда на помощь пришел машинист, напал на него.

Как сообщается, после этого он скрылся из поезда. По сообщению полиции, вскоре его задержали в близлежащем лесном массиве. При обыске у него нашли складной нож, который можно открыть одной рукой, — такие запрещены для свободного ношения в ФРГ