Генпрокуратура подала в суд новый иск об изъятии имущества Мошковича - РИА Новости, 02.06.2026
02:36 02.06.2026
Генпрокуратура подала в суд новый иск об изъятии имущества Мошковича

ГП подала в суд новый иск об изъятии имущества основателя "Русагро" Мошковича

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура подала в суд новый иск об изъятии недвижимости и транспорта Вадима Мошковича, его жены и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.
  • Ранее Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции «Русагро», принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову, а также деньги со счетов Мошковича и участки его супруги.
  • Беседа по новому иску назначена на 4 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура подала в суд новый иск об изъятии недвижимости и транспорта основателя "Русагро" Вадима Мошковича, его жены и бывшего гендиректора компании Максима Басова, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
Ранее Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской, но при этом оставил в ее собственности дом на Рублевке и четырехуровневую квартиру в Хамовниках.
"Зарегистрировано заявление заместителя Генпрокуратуры России об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - говорится в данных суда.
Беседа по иску назначена на 4 июня.
Оперативные комментарии прокуратуры с подробностями исковых требований агентству пока не удалось получить.
