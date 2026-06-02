Генпрокуратура подала в суд новый иск об изъятии имущества Мошковича

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура подала в суд новый иск об изъятии недвижимости и транспорта основателя "Русагро" Вадима Мошковича, его жены и бывшего гендиректора компании Максима Басова, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрировано заявление заместителя Генпрокуратуры России об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - говорится в данных суда.