Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: школьники посетили более 1,5 тыс экскурсий на заводах Москвы - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 02.06.2026
Гарбузов: школьники посетили более 1,5 тыс экскурсий на заводах Москвы

Гарбузов: более 1,5 тыс экскурсий для старшеклассников провели заводы Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыЭкскурсия для школьников из инженерных классов на одном из промышленных предприятий Москвы
Экскурсия для школьников из инженерных классов на одном из промышленных предприятий Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Экскурсия для школьников из инженерных классов на одном из промышленных предприятий Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В уходящем учебном году было организовано более 1,5 тысячи экскурсий для московских школьников из инженерных классов на высокотехнологичных промышленных предприятиях столицы, сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
В рамках проекта "Открой#Моспром" старшеклассники отправляются на заводы авиакосмической, кабельной, легкой, пищевой, химической и других отраслей промышленности. В отличие от туров, которые проводятся для широкой аудитории, экскурсии для школьников носят практико-ориентированный характер.
КМЗ поставит новое оборудование в 30 регионов России - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Гарбузов: КМЗ поставит новое оборудование в 30 регионов России
1 июня, 14:01
По словам Гарбузова, развитие кадрового потенциала является одной из приоритетных задач столичной промышленности. В Москве реализуется множество инициатив, направленных на популяризацию технических профессий и раннюю профориентацию.
"Проект “Открой#Моспром” уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент для вовлечения молодежи в индустриальный сектор столицы. В 2025–2026 учебном году было организовано более 1,5 тысячи экскурсий для старшеклассников из инженерных классов на высокотехнологичные производственные площадки города. Ребята смогли узнать о прорывных разработках и технологиях заводов и карьерных перспективах", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Отмечается, что посещение действующих промышленных предприятий для школьников — это возможность познакомиться с особенностями индустриальных профессий, а для заводов — эффективный инструмент кадровой политики, реальный способ увлечь молодое поколение технологиями.
"Мы показываем ребятам весь производственный цикл: от превращения металлического порошка в готовую деталь, например, корпус электроники или лопатку турбины до тонкостей 3D-сканирования, реверс-инжиниринга и постобработки. Когда держишь в руках деталь, только что напечатанную на промышленном 3D-принтере, физически ощущаешь технологии — учебник такого не передаст", — рассказал, в свою очередь, гендиректор компании "Аддитивный Инжиниринг" Ара Овсепян.
Во время посещения индустриальных площадок ребята подробно знакомятся с производственным процессом, изучают современные технологии и оборудование, а также могут принять участие в мастер-классах и задать вопросы сотрудникам предприятий.
По словам гендиректора компании "Банковские и Финансовые Системы" Артема Жилонова, школьники могут увидеть, как создаются устройства, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, познакомиться с инженерными и IT-профессиями и, возможно, впервые задуматься о своем профессиональном будущем.
Проект "Открой#Моспром" реализуется в столице с 2019 года и объединяет более 150 индустриальных площадок города и около 10 различных форматов. Среди них – экскурсии на действующие предприятия, мастер-классы, хакатоны, квизы, викторины, лекции и другие, уточнили в пресс-службе департамента. Мероприятия помогают школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям столицы — увидеть, как производственные технологии меняют жизнь мегаполиса.
В столичных инженерных классах готовят будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей производства. Школьники углубленно изучают математику, физику и информатику, проходят инженерный практикум, на котором погружаются в теоретическую механику, знакомятся с электромагнитными приборами. Ребята изучают технологии современного производства: практикуются в робототехнике, 3D-технологиях, работе на разнообразных станках.
Ранее Гарбузов сообщил, что изделия московских предприятий комплексно закрывают потребности ребенка на каждом этапе взросления — от средств ухода до высокотехнологичных образовательных решений. По итогам первого квартала 2026 года Москва увеличила производство игр и игрушек на 41,6% по сравнению с январем — мартом 2025 года.
Предприятия Москвы нарастили выпуск молочной продукции на 6,1% - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили выпуск молочной продукции на 6,1%
1 июня, 12:15
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала