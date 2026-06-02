Гарбузов: школьники посетили более 1,5 тыс экскурсий на заводах Москвы

Экскурсия для школьников из инженерных классов на одном из промышленных предприятий Москвы

Экскурсия для школьников из инженерных классов на одном из промышленных предприятий Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Экскурсия для школьников из инженерных классов на одном из промышленных предприятий Москвы

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В уходящем учебном году было организовано более 1,5 тысячи экскурсий для московских школьников из инженерных классов на высокотехнологичных промышленных предприятиях столицы, сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

В рамках проекта "Открой#Моспром" старшеклассники отправляются на заводы авиакосмической, кабельной, легкой, пищевой, химической и других отраслей промышленности. В отличие от туров, которые проводятся для широкой аудитории, экскурсии для школьников носят практико-ориентированный характер.

По словам Гарбузова, развитие кадрового потенциала является одной из приоритетных задач столичной промышленности. В Москве реализуется множество инициатив, направленных на популяризацию технических профессий и раннюю профориентацию.

"Проект “Открой#Моспром” уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент для вовлечения молодежи в индустриальный сектор столицы. В 2025–2026 учебном году было организовано более 1,5 тысячи экскурсий для старшеклассников из инженерных классов на высокотехнологичные производственные площадки города. Ребята смогли узнать о прорывных разработках и технологиях заводов и карьерных перспективах", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмечается, что посещение действующих промышленных предприятий для школьников — это возможность познакомиться с особенностями индустриальных профессий, а для заводов — эффективный инструмент кадровой политики, реальный способ увлечь молодое поколение технологиями.

"Мы показываем ребятам весь производственный цикл: от превращения металлического порошка в готовую деталь, например, корпус электроники или лопатку турбины до тонкостей 3D-сканирования, реверс-инжиниринга и постобработки. Когда держишь в руках деталь, только что напечатанную на промышленном 3D-принтере, физически ощущаешь технологии — учебник такого не передаст", — рассказал, в свою очередь, гендиректор компании "Аддитивный Инжиниринг" Ара Овсепян.

Во время посещения индустриальных площадок ребята подробно знакомятся с производственным процессом, изучают современные технологии и оборудование, а также могут принять участие в мастер-классах и задать вопросы сотрудникам предприятий.

По словам гендиректора компании "Банковские и Финансовые Системы" Артема Жилонова, школьники могут увидеть, как создаются устройства, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, познакомиться с инженерными и IT-профессиями и, возможно, впервые задуматься о своем профессиональном будущем.

Проект "Открой#Моспром" реализуется в столице с 2019 года и объединяет более 150 индустриальных площадок города и около 10 различных форматов. Среди них – экскурсии на действующие предприятия, мастер-классы, хакатоны, квизы, викторины, лекции и другие, уточнили в пресс-службе департамента. Мероприятия помогают школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям столицы — увидеть, как производственные технологии меняют жизнь мегаполиса.

В столичных инженерных классах готовят будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей производства. Школьники углубленно изучают математику, физику и информатику, проходят инженерный практикум, на котором погружаются в теоретическую механику, знакомятся с электромагнитными приборами. Ребята изучают технологии современного производства: практикуются в робототехнике, 3D-технологиях, работе на разнообразных станках.