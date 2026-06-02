Рейтинг@Mail.ru
Рекордсменка чемпионата России по гандболу перешла в румынский клуб - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 02.06.2026 (обновлено: 10:28 02.06.2026)
Рекордсменка чемпионата России по гандболу перешла в румынский клуб

Гандболистка Макеева покинула "Ростов-Дон" и перешла в румынский клуб

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГандболистка сборной России Ксения Макеева
Гандболистка сборной России Ксения Макеева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Гандболистка сборной России Ксения Макеева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордсменка по числу титулов чемпионата России по гандболу Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов».
  • «Ростов-Дон» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2 в серии и завоевал золото чемпионата России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рекордсменка по числу титулов чемпионата России по гандболу Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе "Корона Брашов", сообщается в Telegram-канале "Ростова-Дона".
По итогам сезона "Ростов-Дон" обыграл московский ЦСКА со счетом 3-2 в серии и завоевал золото чемпионата России.
Макеевой 35 лет. Она выступала за "Ростов-Дон" с 2015 года. Ей принадлежит рекорд по числу побед в чемпионате России. Спортсменка по шесть раз выигрывала титул с волгоградским "Динамо" и ростовским клубом, с которым также завоевала восемь Суперкубков и семь Кубков страны, а также стала серебряным призером Лиги чемпионов в 2019 году и обладателем Кубка ЕГФ в 2017-м. В сезоне-2014/15 россиянка выступала за клуб "Минаур-Байя-Маре", в составе которого выиграла Кубок и Суперкубок Румынии и заняла второе место по итогам национального первенства.
Вместе со сборной России Макеева стала серебряным призером Олимпиады в Токио, а также завоевала золото (2009), бронзу (2019) чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы (2018).
Гандболистки клуба Ростов-Дон - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
"Ростов-Дон" выиграл женский чемпионат России по гандболу
29 мая, 20:52
 
ГандболСпортКсения МакееваРостов-Дон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала