Рекордсменка чемпионата России по гандболу перешла в румынский клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекордсменка по числу титулов чемпионата России по гандболу Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов».
- «Ростов-Дон» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2 в серии и завоевал золото чемпионата России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рекордсменка по числу титулов чемпионата России по гандболу Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе "Корона Брашов", сообщается в Telegram-канале "Ростова-Дона".
По итогам сезона "Ростов-Дон" обыграл московский ЦСКА со счетом 3-2 в серии и завоевал золото чемпионата России.
Макеевой 35 лет. Она выступала за "Ростов-Дон" с 2015 года. Ей принадлежит рекорд по числу побед в чемпионате России. Спортсменка по шесть раз выигрывала титул с волгоградским "Динамо" и ростовским клубом, с которым также завоевала восемь Суперкубков и семь Кубков страны, а также стала серебряным призером Лиги чемпионов в 2019 году и обладателем Кубка ЕГФ в 2017-м. В сезоне-2014/15 россиянка выступала за клуб "Минаур-Байя-Маре", в составе которого выиграла Кубок и Суперкубок Румынии и заняла второе место по итогам национального первенства.