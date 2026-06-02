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И. о. спикера парламента Гагаузии объявил об отставке - РИА Новости, 02.06.2026
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13:48 02.06.2026 (обновлено: 13:49 02.06.2026)
И. о. спикера парламента Гагаузии объявил об отставке

И. о. спикера парламента Гагаузии Орманжи объявил об отставке на фоне кризиса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНиколай Орманжи
Николай Орманжи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Николай Орманжи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи объявил об отставке на фоне кризиса вокруг организации выборов в автономии Молдавии.
  • Он добавил, что голосование в любом случае проведут, однако теперь этой процедурой займется центральный избирком страны.
КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии (местный парламент, НСГ.) Николай Орманжи во вторник объявил о сложении полномочий на фоне затяжного кризиса вокруг организации выборов в автономии Молдавии.
Ранее во вторник заседание парламента, на котором планировалось определить регламент будущей избирательной кампании, сорвалось из-за отсутствия кворума, в зале зарегистрировались лишь 13 депутатов из 33. После чего исполнительный комитет Гагаузии обвинил парламентское руководство в кулуарных переговорах и попытке непрозрачно утвердить электоральные документы, предоставленные профильным ведомствам только утром в день сессии.
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"Я сделал все возможное для проведения выборов в НСГ, обсуждения которых до этого срывалось уже дважды. Я принял решение о сложении полномочий исполняющего обязанности председателя Народного собрания", - сказал Орманжи на брифинге в Комрате.
Он добавил, что выборы в автономии в любом случае будут проведены, однако теперь этой процедурой займется центральный избирком Молдавии. "Вся ответственность за фактическую передачу электоральных функций Кишиневу ляжет на тех, кто критиковал совместную рабочую группу региональных депутатов с парламентом страны", - сказал Орманжи.
Обсуждение порядка организации выборов в автономии проходит на фоне затяжного политического кризиса в отношениях между местной властью Гагаузии и центральным руководством Молдавии. Ранее представители региональных властей неоднократно заявляли о попытках официального Кишинева ограничить самостоятельность Гагаузии и лишить автономию права на независимое проведение избирательных кампаний.
Минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.
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