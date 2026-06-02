И. о. спикера парламента Гагаузии объявил об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи объявил об отставке на фоне кризиса вокруг организации выборов в автономии Молдавии.

Он добавил, что голосование в любом случае проведут, однако теперь этой процедурой займется центральный избирком страны.

КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии (местный парламент, НСГ.) Николай Орманжи во вторник объявил о сложении полномочий на фоне затяжного кризиса вокруг организации выборов в автономии Молдавии.

Ранее во вторник заседание парламента, на котором планировалось определить регламент будущей избирательной кампании, сорвалось из-за отсутствия кворума, в зале зарегистрировались лишь 13 депутатов из 33. После чего исполнительный комитет Гагаузии обвинил парламентское руководство в кулуарных переговорах и попытке непрозрачно утвердить электоральные документы, предоставленные профильным ведомствам только утром в день сессии.

"Я сделал все возможное для проведения выборов в НСГ, обсуждения которых до этого срывалось уже дважды. Я принял решение о сложении полномочий исполняющего обязанности председателя Народного собрания", - сказал Орманжи на брифинге в Комрате

Он добавил, что выборы в автономии в любом случае будут проведены, однако теперь этой процедурой займется центральный избирком Молдавии . "Вся ответственность за фактическую передачу электоральных функций Кишиневу ляжет на тех, кто критиковал совместную рабочую группу региональных депутатов с парламентом страны", - сказал Орманжи.

Обсуждение порядка организации выборов в автономии проходит на фоне затяжного политического кризиса в отношениях между местной властью Гагаузии и центральным руководством Молдавии. Ранее представители региональных властей неоднократно заявляли о попытках официального Кишинева ограничить самостоятельность Гагаузии и лишить автономию права на независимое проведение избирательных кампаний.

Минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.