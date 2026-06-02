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Власти США рассказали о безопасности на чемпионате мира 2026 года - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:13 02.06.2026 (обновлено: 12:12 02.06.2026)
Власти США рассказали о безопасности на чемпионате мира 2026 года

МВБ США работает с партнерами для обеспечения безопасности ЧМ-2026

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Чемпионат мира по футболу 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренней безопасности США круглосуточно работает с партнерами для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Основная ответственность за безопасность гостей ЧМ лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США круглосуточно работает с внутренними и международными партнерами для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года, заявила РИА Новости исполняющая обязанности помощника главы ведомства Лорен Бис.
"По мере приближения чемпионата мира по футболу МВБ круглосуточно работает с федеральными, региональными, местными и международными партнерами, чтобы обеспечить безопасную среду для игроков, болельщиков и принимающих общин", - сказала Бис.
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