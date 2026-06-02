Власти США рассказали о безопасности на чемпионате мира 2026 года

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США круглосуточно работает с внутренними и международными партнерами для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года, заявила РИА Новости исполняющая обязанности помощника главы ведомства Лорен Бис.

"По мере приближения чемпионата мира по футболу МВБ круглосуточно работает с федеральными, региональными, местными и международными партнерами, чтобы обеспечить безопасную среду для игроков, болельщиков и принимающих общин", - сказала Бис.