Футболист "Спартака" Джику пропустит ЧМ из-за травмы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира по футболу из-за травмы, сообщил главный тренер национальной команды Карлуш Кейруш.
Ранее Джику вошел в предварительную заявку сборной на турнир. Джику получил травму в суперфинале Кубка России против "Краснодара" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и был заменен на 44-й минуте.
"Нам нужно принять решение и заменить Джику. Неважно, кого из игроков я вызвал, Джику заменен", - приводит слова Кейруша Ghana Soccer Net.