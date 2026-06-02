Футболист "Спартака" Джику пропустит ЧМ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
00:33 02.06.2026
Футболист "Спартака" Джику пропустит ЧМ из-за травмы

  • Защитник московского «Спартака» Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира по футболу из-за травмы.
  • Джику получил травму в суперфинале Кубка России против «Краснодара» и был заменен на 44-й минуте.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира по футболу из-за травмы, сообщил главный тренер национальной команды Карлуш Кейруш.
Ранее Джику вошел в предварительную заявку сборной на турнир. Джику получил травму в суперфинале Кубка России против "Краснодара" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и был заменен на 44-й минуте.
"Нам нужно принять решение и заменить Джику. Неважно, кого из игроков я вызвал, Джику заменен", - приводит слова Кейруша Ghana Soccer Net.
Джику в прошедшем сезоне провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах. За сборную Ганы у 31-летнего защитника 38 игр и четыре гола.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Ганцы сыграют в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.
