"Шаг к войне". На Западе забили тревогу из-за выходки Франции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что задержание танкера Tagor может приблизить начало вооруженного конфликта между Францией и Россией.
- Он считает, что отказ от свободы перемещения и захват морских судов лишь только всем вредят.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Франция задержанием танкера Tagor приближает начало вооруженного конфликта с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
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"Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне", — написал он в соцсети X.
В России неоднократно называли такие действия пиратством.