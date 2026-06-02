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"Шаг к войне". На Западе забили тревогу из-за выходки Франции против России - РИА Новости, 02.06.2026
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11:02 02.06.2026
"Шаг к войне". На Западе забили тревогу из-за выходки Франции против России

Диесен: задержание танкера Tagor Францией ведет к войне с Россией

© AP Photo / French ArmyПерехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / French Army
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что задержание танкера Tagor может приблизить начало вооруженного конфликта между Францией и Россией.
  • Он считает, что отказ от свободы перемещения и захват морских судов лишь только всем вредят.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Франция задержанием танкера Tagor приближает начало вооруженного конфликта с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«

"Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне", — написал он в соцсети X.

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Накануне Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о задержании танкера, якобы шедшего из России. Власти республики утверждают, что судно якобы было под ложным флагом.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, связывая его деятельность с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
В России неоднократно называли такие действия пиратством.
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