МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Столичный коммунальный флот собрал 120 тонн мусора с акватории с открытия летней навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали 120 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволяет избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.

"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - добавил он.