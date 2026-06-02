МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Столичный коммунальный флот собрал 120 тонн мусора с акватории с открытия летней навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали 120 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволяет избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.
"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано более 530 тонн мусора, извлечено около 4 тысяч тонн песка и грунта.
Коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе
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