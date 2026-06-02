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Финн Вилле Силандер рассказал, что его удивило в России - РИА Новости, 02.06.2026
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18:11 02.06.2026

Финн Вилле Силандер рассказал, что его удивило в России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМолодые люди обливаются холодной водой после бани в деревне Алабино Московской области
Молодые люди обливаются холодной водой после бани в деревне Алабино Московской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Молодые люди обливаются холодной водой после бани в деревне Алабино Московской области
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Финляндия — самая счастливая страна в мире по версии ООН уже семь лет подряд. Вилле Силандер, финн, который много общается с выходцами из постсоветского пространства, рассказал, что его до сих пор ставит в тупик.
Что так сильно шокировало Вилле?

Сквозняк не убивает. Честно

Разница менталитетов ярче всего проявляется в бытовых привычках. Есть вещи, которые для одной культуры — норма жизни, а для другой — настоящий ужас. Вилле признается: понятие "сквозняк" для него до сих пор загадка.
"Что там должно происходить такого, чтобы от сквозняка заболеть? У нас даже такого понятия нет. Когда вы говорите "закрой, сквозняк" — что такое "сквозняк"? Это когда типа ветер дует... И что дальше? Ветер — это свежий воздух, это классно, он бесплатный, он кушать не просит", — недоумевает он.
Финны проветривают помещения круглый год. Зимой и летом, при плюсе и при минусе — окно приоткрыто. Потому что сквозняк считается не угрозой, а необходимостью, чтобы избавиться от застоявшегося воздуха.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Комната в многоэтажном жилом доме

Контрасты температур

Горчичники и йодовая сетка привели Вилле в настоящий ступор, когда он впервые столкнулся с ними за пределами Финляндии. "Когда эту сетку еще на ногах рисовали — ну это очень странно," — говорит он. У финнов простуду не лечат специальными процедурами. Рецепт один: много воды, одеяло, потение.
Еще одно глубокое культурное различие — отношение к переохлаждению. Популярный страх "застудить почки" или заработать бесплодие, просто посидев на холодной поверхности, у финнов отсутствует. Традиция сразу после жаркой сауны прыгнуть в ледяную прорубь, обвеяться ветром или нырнуть в сугроб кажется им абсолютно естественной.
"Мы после сауны сидим на снегу, кувыркаемся, и нам отлично. Да и без сауны — если возишься во дворе с машиной, испачкал руки, взял, снегом быстренько обтерся и пошел. Нормально. Идея, что от холодного камня можно тяжело заболеть, для нас звучит странно".

Антибиотики — не конфеты

Такое легкое отношение к холоду компенсируется предельной строгостью в вопросах фармакологии. Лекарства — настоящий камень преткновения. Вилле говорит об этом с нескрываемым беспокойством.
Доверие к врачам в Финляндии — не пустые слова. Это часть культуры. Если доктор сказал — значит, так и есть. Не нужно идти в аптеку за тем, что "подруга посоветовала".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке
"Наверное, самое идиотское, что вообще в принципе есть, — это самолечение антибиотиками и другими всякими штуками и покупка серьезных рецептурных лекарств без рецептов. Это кошмар", — продолжает он.
В Финляндии за парацетамолом в повышенной дозировке — к врачу. Если глотать антибиотики при каждом насморке — они просто перестанут работать. Вилле смотрит на другой подход с искренним удивлением: "Мы смотрим и думаем: боже мой, зачем ты так свой организм насилуешь?".
 
 
 
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