Финн Вилле Силандер рассказал, что его удивило в России

Финляндия — самая счастливая страна в мире по версии ООН уже семь лет подряд. Вилле Силандер, финн, который много общается с выходцами из постсоветского пространства, рассказал, что его до сих пор ставит в тупик.

Что так сильно шокировало Вилле?

Сквозняк не убивает. Честно

Разница менталитетов ярче всего проявляется в бытовых привычках. Есть вещи, которые для одной культуры — норма жизни, а для другой — настоящий ужас. Вилле признается: понятие "сквозняк" для него до сих пор загадка.

"Что там должно происходить такого, чтобы от сквозняка заболеть? У нас даже такого понятия нет. Когда вы говорите "закрой, сквозняк" — что такое "сквозняк"? Это когда типа ветер дует... И что дальше? Ветер — это свежий воздух, это классно, он бесплатный, он кушать не просит", — недоумевает он.

Финны проветривают помещения круглый год. Зимой и летом, при плюсе и при минусе — окно приоткрыто. Потому что сквозняк считается не угрозой, а необходимостью, чтобы избавиться от застоявшегося воздуха.

Контрасты температур

Горчичники и йодовая сетка привели Вилле в настоящий ступор, когда он впервые столкнулся с ними за пределами Финляндии. "Когда эту сетку еще на ногах рисовали — ну это очень странно," — говорит он. У финнов простуду не лечат специальными процедурами. Рецепт один: много воды, одеяло, потение.

Еще одно глубокое культурное различие — отношение к переохлаждению. Популярный страх "застудить почки" или заработать бесплодие, просто посидев на холодной поверхности, у финнов отсутствует. Традиция сразу после жаркой сауны прыгнуть в ледяную прорубь, обвеяться ветром или нырнуть в сугроб кажется им абсолютно естественной.

"Мы после сауны сидим на снегу, кувыркаемся, и нам отлично. Да и без сауны — если возишься во дворе с машиной, испачкал руки, взял, снегом быстренько обтерся и пошел. Нормально. Идея, что от холодного камня можно тяжело заболеть, для нас звучит странно".

Антибиотики — не конфеты

Такое легкое отношение к холоду компенсируется предельной строгостью в вопросах фармакологии. Лекарства — настоящий камень преткновения. Вилле говорит об этом с нескрываемым беспокойством.

Доверие к врачам в Финляндии — не пустые слова. Это часть культуры. Если доктор сказал — значит, так и есть. Не нужно идти в аптеку за тем, что "подруга посоветовала".

"Наверное, самое идиотское, что вообще в принципе есть, — это самолечение антибиотиками и другими всякими штуками и покупка серьезных рецептурных лекарств без рецептов. Это кошмар", — продолжает он.