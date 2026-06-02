В Финляндии конфисковали российские активы почти на четыре миллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские активы на сумму 3,7 миллиона евро, которые Россия перевела в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Заявителями выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Финляндии изъяли российские активы почти сумму около четырех миллионов евро, передает телерадиовещатель Yle.

"Управление по взысканию долгов <…> конфисковало российское имущество на сумму почти четыре миллиона евро", — говорится в сообщении.

Заявителем, как и раньше, выступили украинская энергокомпания " Нафтогаз " и ее "дочки", добавил Yle.

Речь идет о 3,7 миллиона евро, которые Россия выделила на программу приграничного сотрудничества Евросоюза. Несколько лет назад Москва Хельсинки вместе участвовали в этом проекте, призванном поддерживать развитие в приграничных районах.

Россия успела выплатить свою долю еще до начала специальной военной операции, но затем программу закрыли, а деньги остались на балансе финских властей. Решение о конфискации будет действовать до особого распоряжения.

Венской конвенции . Тогда российские дипломаты направили в финский МИД ноту с выражением решительного протеста. В 2024 году Финляндия арестовала по иску "Нафтогаза" более 40 российских объектов. Как заявили в посольстве в Хельсинки, половина из них — дипломатическая недвижимость, обладающая иммунитетом согласно. Тогда российские дипломаты направили в финский МИД ноту с выражением решительного протеста.

После начала украинского конфликта ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В Москве неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.