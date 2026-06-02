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В Финляндии конфисковали российские активы почти на четыре миллиона евро - РИА Новости, 02.06.2026
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13:00 02.06.2026 (обновлено: 15:56 02.06.2026)
В Финляндии конфисковали российские активы почти на четыре миллиона евро

Yle: власти Финляндии конфисковали российские средства на 3,7 миллиона евро

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские активы на сумму 3,7 миллиона евро, которые Россия перевела в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.
  • Заявителями выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Финляндии изъяли российские активы почти сумму около четырех миллионов евро, передает телерадиовещатель Yle.
"Управление по взысканию долгов <…> конфисковало российское имущество на сумму почти четыре миллиона евро", — говорится в сообщении.
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Заявителем, как и раньше, выступили украинская энергокомпания "Нафтогаз" и ее "дочки", добавил Yle.
Речь идет о 3,7 миллиона евро, которые Россия выделила на программу приграничного сотрудничества Евросоюза. Несколько лет назад Москва и Хельсинки вместе участвовали в этом проекте, призванном поддерживать развитие в приграничных районах.
Россия успела выплатить свою долю еще до начала специальной военной операции, но затем программу закрыли, а деньги остались на балансе финских властей. Решение о конфискации будет действовать до особого распоряжения.
В 2024 году Финляндия арестовала по иску "Нафтогаза" более 40 российских объектов. Как заявили в посольстве в Хельсинки, половина из них — дипломатическая недвижимость, обладающая иммунитетом согласно Венской конвенции. Тогда российские дипломаты направили в финский МИД ноту с выражением решительного протеста.
После начала украинского конфликта ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Россия ответит на конфискацию — у нее тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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