В Финляндии конфисковали российские активы почти на четыре миллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские активы на сумму 3,7 миллиона евро, которые Россия перевела в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.
- Заявителями выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Финляндии изъяли российские активы почти сумму около четырех миллионов евро, передает телерадиовещатель Yle.
"Управление по взысканию долгов <…> конфисковало российское имущество на сумму почти четыре миллиона евро", — говорится в сообщении.
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Заявителем, как и раньше, выступили украинская энергокомпания "Нафтогаз" и ее "дочки", добавил Yle.
Россия успела выплатить свою долю еще до начала специальной военной операции, но затем программу закрыли, а деньги остались на балансе финских властей. Решение о конфискации будет действовать до особого распоряжения.
В 2024 году Финляндия арестовала по иску "Нафтогаза" более 40 российских объектов. Как заявили в посольстве в Хельсинки, половина из них — дипломатическая недвижимость, обладающая иммунитетом согласно Венской конвенции. Тогда российские дипломаты направили в финский МИД ноту с выражением решительного протеста.
В Москве неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Россия ответит на конфискацию — у нее тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.