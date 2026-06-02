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Финляндия могла конфисковать деньги для детей-инвалидов, заявила Журова - РИА Новости, 02.06.2026
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21:58 02.06.2026
Финляндия могла конфисковать деньги для детей-инвалидов, заявила Журова

Журова: Финляндия могла конфисковать предназначенные для детей-инвалидов деньги

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телерадиовещатель Yle сообщал, что власти Финляндии изъяли российские активы на сумму около четырех миллионов евро.
  • Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что в рамках проекта по приграничному сотрудничеству Россия и Финляндия совместно финансировали различные проекты, включая экологические и культурные.
  • Журова выразила опасения, что среди изъятых средств могли быть деньги, предназначенные для проекта по детям-инвалидам.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Финляндия могла конфисковать предназначенные для детей-инвалидов деньги, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что власти Финляндии изъяли российские активы на сумму около 4 миллионов евро.
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"На самом деле я занималась этим проектом по приграничному сотрудничеству. Там не было такого, что финансировали только мы или только Финляндия. Финансирование шло от двух стран. В этом и был весь смысл этого проекта, что часть наша, часть их. Даже когда какой-то проект презентовали и говорили, что это за деньги Европы, мы говорили, что все проекты по приграничному сотрудничеству были с софинансированием", - сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".
Она отметила, что проекты были разной направленности, в том числе экологической и культурной. Журова подчеркнула, что после прекращения сотрудничества Россия самостоятельно завершила некоторые из них уже за счет собственных средств.
"Видимо, в этом фонде оставались деньги. Там, кстати, был один проект по детям-инвалидам. Мы свою часть в него вложили, а финны уже не дали денег. Интересно, деньги с детей они забрали? Хорошо было бы понять, на какие проекты должны были пойти эти средства. Боюсь, что могут быть такие гуманитарные проекты", - заключила Журова.
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