Финляндия могла конфисковать деньги для детей-инвалидов, заявила Журова

"Видимо, в этом фонде оставались деньги. Там, кстати, был один проект по детям-инвалидам. Мы свою часть в него вложили, а финны уже не дали денег. Интересно, деньги с детей они забрали? Хорошо было бы понять, на какие проекты должны были пойти эти средства. Боюсь, что могут быть такие гуманитарные проекты", - заключила Журова.