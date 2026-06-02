Аналитики отметили рост интереса к долговому финансированию в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Интерес компаний к долговому финансированию в России заметно вырос в последние три года, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

Объем облигаций в обращении по номинальной стоимости достиг 63,7 триллиона рублей к ноябрю 2025 года, увеличившись почти в два раза по сравнению с началом 2022 года.

Доля облигационного рынка в ВВП достигла 30,2% к началу ноября 2025 года, увеличившись на 5,4% с конца 2021 года.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Интерес компаний к долговому финансированию в России заметно вырос в последние три года, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

"В России интерес со стороны компаний к долговому финансированию заметно вырос в последние три года", – отметили аналитики.

Бизнес размещал новые выпуски, заместил действующие внешние облигационные заимствования внутренними облигациями. Уточняется, что к ноябрю 2025 году объем облигаций в обращении по номинальной стоимости достиг 63,7 триллиона рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с началом 2022 года. Его среднегодовой темп прироста в этот период составил 20,2% в год.

"Рынок увеличился и в масштабах экономики: доля облигационного рынка в ВВП достигла 30,2% к началу ноября 2025 года, увеличившись на 5,4% с конца 2021 года", – говорится в докладе.

При этом сегмент корпоративных облигаций рос более интенсивно по сравнению с государственными (среднегодовые темпы прироста – 21,6% и 19,3% соответственно).

Вследствие этого, как указали аналитики, структура рынка постепенно сместилась в пользу корпоративных облигаций, доля которых выросла с 49,7% на начало 2022 года до 52,2% к осени 2025 года, достигнув 33,2 триллиона рублей.