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Аналитики отметили рост интереса к долговому финансированию в России - РИА Новости, 02.06.2026
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11:33 02.06.2026 (обновлено: 20:57 02.06.2026)
Аналитики отметили рост интереса к долговому финансированию в России

Аналитики отметили рост интереса к долговому финансированию в последние три года

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интерес компаний к долговому финансированию в России заметно вырос в последние три года, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
  • Объем облигаций в обращении по номинальной стоимости достиг 63,7 триллиона рублей к ноябрю 2025 года, увеличившись почти в два раза по сравнению с началом 2022 года.
  • Доля облигационного рынка в ВВП достигла 30,2% к началу ноября 2025 года, увеличившись на 5,4% с конца 2021 года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Интерес компаний к долговому финансированию в России заметно вырос в последние три года, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
России интерес со стороны компаний к долговому финансированию заметно вырос в последние три года", – отметили аналитики.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Бизнес-клиенты Сбера перенаправили 372 млрд рублей на облигационные займы
12 февраля, 14:19
Бизнес размещал новые выпуски, заместил действующие внешние облигационные заимствования внутренними облигациями. Уточняется, что к ноябрю 2025 году объем облигаций в обращении по номинальной стоимости достиг 63,7 триллиона рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с началом 2022 года. Его среднегодовой темп прироста в этот период составил 20,2% в год.
"Рынок увеличился и в масштабах экономики: доля облигационного рынка в ВВП достигла 30,2% к началу ноября 2025 года, увеличившись на 5,4% с конца 2021 года", – говорится в докладе.
При этом сегмент корпоративных облигаций рос более интенсивно по сравнению с государственными (среднегодовые темпы прироста – 21,6% и 19,3% соответственно).
Вследствие этого, как указали аналитики, структура рынка постепенно сместилась в пользу корпоративных облигаций, доля которых выросла с 49,7% на начало 2022 года до 52,2% к осени 2025 года, достигнув 33,2 триллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Экономист объяснил, куда россияне отправляют деньги со вкладов
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