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Жителя Феодосии обвинили в госизмене за сбор данных о военном вертолете - РИА Новости, 02.06.2026
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12:21 02.06.2026
Жителя Феодосии обвинили в госизмене за сбор данных о военном вертолете

Жителя Феодосии будут судить за передачу Киеву данных о полетах вертолета ВС РФ

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Феодосии обвиняется в госизмене за сбор информации о перемещении военного вертолета и передачу ее службе безопасности Украины.
  • Уголовное дело направлено в Верховный суд республики Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Житель Феодосии обвиняется в госизмене за сбор информации о перемещении военного вертолета и передаче ее службе безопасности Украины, дело передано в суд, сообщила прокуратура республики Крым.
По данным прокуратуры, 45-летний обвиняемый, будучи противником проведения специальной военной операции, в сентябре 2024 года инициативно собрал информацию о передвижении военного вертолета, а сфотографировал его. Все сведения мужчина направил в одном из мессенджеров в чат-бот, используемый службой безопасности Украины.
"Он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики Крым", - сообщили в ведомстве.
Феодосиец обвиняется по статье о государственной измене.
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ПроисшествияУкраинаРеспублика КрымФеодосияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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