Жителя Феодосии обвинили в госизмене за сбор данных о военном вертолете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Феодосии обвиняется в госизмене за сбор информации о перемещении военного вертолета и передачу ее службе безопасности Украины.
- Уголовное дело направлено в Верховный суд республики Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Житель Феодосии обвиняется в госизмене за сбор информации о перемещении военного вертолета и передаче ее службе безопасности Украины, дело передано в суд, сообщила прокуратура республики Крым.
По данным прокуратуры, 45-летний обвиняемый, будучи противником проведения специальной военной операции, в сентябре 2024 года инициативно собрал информацию о передвижении военного вертолета, а сфотографировал его. Все сведения мужчина направил в одном из мессенджеров в чат-бот, используемый службой безопасности Украины.
"Он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики Крым", - сообщили в ведомстве.
Феодосиец обвиняется по статье о государственной измене.