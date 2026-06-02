Унижениям российских спортсменов пришел конец. Нам вернули флаг и гимн!

Международная федерация фехтования (FIE) приняла единственно верное решение и допустила всех российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном, отменив все нелепые ограничения, наложенные ранее. Это очередная ступенька к тотальному возвращению нашей страны в мировой спорт.

Долгожданное решение

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендовал всем спортивным федерациям допустить российских юниоров до всех стартов с национальной символикой. FIE была одной из первых организаций, где всерьез восприняли советы МОК. Там очень оперативно отреагировали и выписали разрешение нашим юниорам и кадетам на международные старты.

И, надо сказать, российские спортсмены ответили на это просто прекрасно, выигрывая медали на всевозможных турнирах уровня чемпионата мира и Европы, а также на этапах юниорского Кубка мира. Практически ровно полгода потребовалось Международной федерации фехтования, чтобы созреть до решения и по взрослым спортсменам. Сегодня на сайте организации появилось долгожданное сообщение.

« "Спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с флагами и под гимнами", — говорится в сообщении на сайте FIE.

Первым турниром, где должно произойти наше возвращение, должен стать чемпионат мира в Гонконге , анонсированный на период с 22 по 30 июля. Нет сомнений, что уже там россияне постараются использовать шанс с максимальной пользой и порадовать российских болельщиков, которые заждались звуков родного гимна и поднятия флага страны на пьедестале.

Что будет дальше

Вообще FIE стала уже десятой международной спортивной федерацией, которая допустила россиян с национальной символикой. Ранее на это пошли Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муайтай (IFMA), бокса (IBA).

И это только во взрослых дисциплинах, а по юниорам ситуация еще приятнее. Что говорить, если даже негативно настроенном к нам хоккее пошли сдвиги. Россия активно сражается с Международной федерацией хоккея (IIHF) за свои права и, похоже, потихоньку перехватывает инициативу в этом споре.

Так что в скором времени нас могут ждать новые позитивные сигналы из других видов спорта, потому что все это рискует превратиться в снежный ком или эффект домино, когда одна фигура подталкивает за собой все остальные. Не случайно же, что чем в больших дисциплинах с России снимаются санкции, тем охотнее действуют другие федерации. Потому что все видят, что если нашим спортсменам все рады на международных стартах, то никаких проблем нет, а все домыслы о каких-то рисках предсказуемо оказались полной ерундой.